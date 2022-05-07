Сегодня, 7 мая, на Военном кладбище в Таллинне для плавного направления движения потока посетителей будут установлены ограждения.
Фото ⟩ На Военном кладбище в Таллинне будут установлены ограждения
На Военном кладбище в Таллинне будут установлены ограждения
Ограждения установлены для направления движения пешеходов, чтобы желающие могли плавно зайти на кладбище и выйти с кладбища. Ограждения высотой в один метр не препятствуют проходу к монументу и останутся до 10 мая.
Установка этих ограждений обеспечит и то, чтобы не возникало запрещенных общественных собраний и не был нарушен покой захоронений.
На кладбище на Фильтри-теэ возможно почтить память погибших во Второй мировой войне, это не запрещено. Все желающие могут прийти на кладбище, возложить цветы и преклонить голову.
Полиция просит считаться с организацией посещения кладбища на месте и следовать указаниям сотрудников охранной фирмы.
Посетители могут зайти на кладбище и пройти к монументу через главные ворота на Фильтри-теэ.
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