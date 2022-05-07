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Фото ⟩ На Военном кладбище в Таллинне будут установлены ограждения

rus.postimees.ee
На Военном кладбище в Таллинне будут установлены ограждения
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Фото: Пыхьяская префектура

Сегодня, 7 мая, на Военном кладбище в Таллинне для плавного направления движения потока посетителей будут установлены ограждения.

Ограждения установлены для направления движения пешеходов, чтобы желающие могли плавно зайти на кладбище и выйти с кладбища. Ограждения высотой в один метр не препятствуют проходу к монументу и останутся до 10 мая.

Установка этих ограждений обеспечит и то, чтобы не возникало запрещенных общественных собраний и не был нарушен покой захоронений.

На кладбище на Фильтри-теэ возможно почтить память погибших во Второй мировой войне, это не запрещено. Все желающие могут прийти на кладбище, возложить цветы и преклонить голову.

Полиция просит считаться с организацией посещения кладбища на месте и следовать указаниям сотрудников охранной фирмы.

Посетители могут зайти на кладбище и пройти к монументу через главные ворота на Фильтри-теэ.

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