ГАЛЕРЕЯ ⟩ Полиция вовсю готовится к 9 мая на Военном кладбище

Фильтри-теэ со стороны кладбища закрыта для движения автомобилей сегодня и завтра. Движение по Фильтри-теэ ограничено, так как в предыдущие годы люди, посещавшие кладбище Сил обороны, парковались в непредусмотренном для этого месте и пересекали многополосную дорогу в неположенном месте, что создавало опасные для движения ситуации.

Ограждения установлены для направления движения пешеходов, чтобы желающие могли плавно зайти на кладбище и выйти с кладбища. Ограждения высотой в один метр не препятствуют проходу к монументу и останутся до 10 мая.

Установка этих ограждений обеспечит и то, чтобы не возникало запрещенных общественных собраний и не был нарушен покой захоронений.

На кладбище можно приехать на общественном транспорте, чтобы почтить память своих близких. Автобусы № 16 и 17А останавливаются на улице Вескипоста.

Департамент полиции и погранохраны запретил публичные собрания, которые могут разжигать ненависть, а также не разрешается использовать знаки отличия, провоцирующие других людей. Поминать близких и ставить с этой целью цветок и свечу по-прежнему разрешено.