11,3%, 12%, 15,2% и 18,8% - так рос индекc потребительских цен с начала этого года. Понятно, что если государство решительно не вмешается в ситуацию, нас ждет социально-экономическая катастрофа, подчеркнул депутат парламента от Центристской партии Марек Юргенсон.
Марек Юргенсон: рынок с инфляцией не справится, без помощи государства не обойтись
«Пассивность реформистов в ситуации, когда доходы людей съедает инфляция, их вечное следование догмам в очередной раз вызывает недоумение. Ведущие политики-реформисты застали несколько кризисов, однако так и не научились делать выводы. Государственная экономика требует четких решений, рынок сам не справится с такой высокой инфляцией. Доказательство тому – стремительно растущие цены. И все указывает на то, что это далеко не предел», - сказал Юргенсон.
По словам Юргенсона, заявление Юргена Лиги о том, что снижение налогов на энергоносители только ускорит инфляцию, не соответствует действительности. «Зимой в холодную погоду помещения должны хорошо отапливаться. Однако вряд ли кто-то во время оттепели будет включать отопление на всю мощность и открывать окна. Поэтому неуместно заранее пытаться обвинять людей в разбазаривании и предсказывать небывалое повышение спроса», - отметил Юргенсон.
Он подчеркнул, что Центристская партия разработала конкретные решения, которые помогли бы сдержать рост цен. «Однако, по убеждению Лиги, снижение акциза на топливо будет способствовать повышению инфляции. Бывший министр финансов действительно убежден в том, что, если цена на бензин упадет с 2 евро до 1,8 евро, на заправках будут очереди и люди начнут скупать бензин канистрами? Что касается предприятий, то цена на топливо непосредственно влияет на цены на продукцию и услуги. Это касается и продуктов питания», - отметил Юргенсон.
Юргенсон добавил, что реформистам пора наконец отказаться от принципа, согласно которому люди должны сами справляться с трудностями, а роль государства здесь – минимальная. «Важно помнить, что чем большая часть доходов у людей уходит на питание и предметы первой необходимости, тем меньше остается средств на досуг, спорт, посещение театров, кино, ресторанов, спортзалов и пр. А это в свою очередь оставляет без дохода предприятия ряда секторов», - пояснил Юргенсон.
Юргенсон добавил, что в прошедшем в среду в парламенте первое чтение дополнительном государственном бюджете крайне мало внимания уделено проблемам доходов людей. «Снижение ставки акцизов на моторное топливо до минимально установленной в ЕС однозначно должно быть в сегодняшней повестке. Также необходимо обсудить снижение налога с оборота на газ, электричество и тепло с 20% до 9%. В условиях рекордной инфляции тяжелее всего нам придется осенью и зимой, когда вырастут также и счета за коммуслуги. Сейчас представляется вполне реальным, что к концу этого года будет необходимо составлять второй дополнительный бюджет», - сказал Юргенсон.