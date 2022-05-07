В пляжном мусоре в Пирита больше всего пластика и осколков стекла

Согласно исследованию морского мусора, проведенному на пляже Пирита и подготовленному в прошлом году (SEI Tallinn), среди пляжного мусора в Пирита больше всего изделий из пластика.

«Остатки пластика и пенопласта составили 75% мусора, вторым по объему видом отходов на пляже Пирита, или 14%, стали осколки стекла и керамики. Других отходов, таких как бумага, дерево, текстиль, было меньше 5%», – рассказал старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Исследование подтверждает, что большинство морского мусора, в том числе пластика, происходит с суши и возникает на берегу или вблизи него. «Большую часть мусора создают посетители пляжа, которые пьют и едят, проводя здесь свободное время. Исследование пляжного мусора выявило, что больше всего в нем содержится упаковок изделий, осколков бутылочного стекла, питьевых стаканчиков и соломинок, пластмассовых ножей и вилок, а также окурков», – уточнил Лийнат.

По словам старейшины района, в прошлом году договорный партнер вывез с Пиритаского побережья 445 500 литров мусора. Берег убирали многочисленные добровольцы, которые собрали сотни полных мешков отходов. «Полмиллиона литров мусора означает примерно 30 нагруженных грузовиков», – сказал Лийнат.