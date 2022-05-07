Если новое меню в ресторане появляется, по-хорошему, раз в квартал, и по этому поводу непременно устраивается дегустация с участием фуд-фотографов и представителей прессы, то изменение карты напитков в обычном заведении, как правило, проходит незаметно. Другое дело – выбор судового вина. Вряд ли обычный пассажир парома знает, какая история кроется за скромной надписью на бутылочной этикетке – ship’s wine.
Вне дома: пять из ста двадцати и два из шестидесяти - выбор профессионалов
«Вашему дому» крупно повезло: всего четыре журналиста из Эстонии были приглашены на презентацию новых судовых напитков концерна Tallink Grupp в Хельсинки. Эта церемония проходит раз в два года, и ей предшествуют многочасовые профессиональные дегустации вслепую. Только представьте – чтобы пассажиры могли насладиться изысканным шампанским, легким игристым, а также белым, красным и розовым вином, их выбирали из 120 (!) вин, представленных на конкурс виноделами из Франции, Италии, Испании, Германии и Австрии, рассказал руководитель Tallink Duty Free Аймар Пярна. Из шестидесяти сортов пива было выбрано два.
В дегустационную комиссию входили сомелье, эксперты по вину и пиву, а также руководители и шеф-повара ресторанов паромов и отелей компании. И вот – напитки выбраны, представители винных домов прибыли в Хельсинки из Австрии, Италии и Франции, чтобы рассказать о них сотрудникам Tallink & Silja Line, чтобы те, в свою очередь, могли рекомендовать новинки пассажирам.
Конечно, мы все прекрасно знаем, что алкоголь вредит здоровью, но согласитесь, что летом, в коротком круизе или в однодневном путешествии, приятно выпить бокал искрящегося в лучах солнца шампанского или, сидя теплым вечером на верхней палубе, смотреть, как проплывают мимо острова Стокгольмского архипелага, и потягивать тягучее полнотелое примитиво… Красота!
Не знаю, как для кого, а когда я делаю первый шаг на любой паром любой компании в любом море, я мгновенно оставляю за спиной весь груз земных забот и проблем: путешествие по воде – одно из самых приятных удовольствий. Конечно, если вы не страдаете от морской болезни…
Презентация-дегустация проходила на одном из самых красивых паромов Балтики – Silja Simphony. И это никакая не реклама, а общепризнанный факт. Не верите? «Купите билет на пароход», — как пел Андрей Миронов.
Между прочим, круиз в Стокгольм на этом пароме обойдется вам дешевле, чем на привычной Baltic Queen из Таллинна. Которая еще и через день ходит.
Но перейдем уже к собственно гастрономической части нашего повествования. Если вы вдруг окажетесь на пароме, закажете себе бокал судового вина (кстати, эти вина по бокалам традиционно дешевле других, что, согласитесь, немаловажно) и захотите узнать, что вы, собственно, пьете, то найдите в Сети этот текст.
Пять превосходных экологически чистых европейских вин и два сорта крафтового пива от малых эстонских пивоварен сопровождались закусками, специально для презентации придуманных и приготовленных поварами Silja Simphony.
При этом нельзя не отметить финскую практичность: пять закусок к пяти винам были поданы на одной тарелке одновременно. Грязной посуды и хлопот меньше, а качество и, главное, количество - оптимальны.
Первым было ставшее на два года судовым вином игристое Corvezzo Blanc de Blancs Spumante Organic из региона Венето в Италии, изготовленное из винограда сортов глера, шардоне и пино блан. Это сухое игристое вино рекомендовано как аперитив или в сочетании с закусками и морепродуктами.
К игристому был подан традиционный шведский скаген – салат из креветок в особом сладковатом майонезе.
Шампанское Lombard Extra Brut Premier Cru из престижных виноградников уровня Premier Cru французских регионов Кот-де-Блан и Монтань-де-Реймс производится из сортов винограда шардоне, пино нуар и мёнье. Это очень сухое шампанское с элегантным послевкусием и 36-месячной выдержкой сопровождало севиче из лосося с лаймом и кориандром. К сожалению, блюдо получилось несколько суховатым, но это не помешало насладиться глотком высококлассного шампанского.
А вот бутылка шампанского оказалась с секретом, который раскрыл менеджер по напиткам Tallink Eesti Андрей Трошин. Если потянуть за краешек этикетки, то открывается рассказ о вине и карта виноградников. «Остается только прочитать! - восклицает Трошин. - Жаль, что такие подсказки есть далеко не всегда!»
Белое вино Markus Huber Grüner Veltliner Winemaker's Selection Organic производится, как его называют специалисты, вундеркиндом австрийской винодельческой промышленности Markus Huber из суперзвездного органического сорта винограда грюнер вельтлинер. Это ароматное вино прекрасно сочетается с салатами, блюдами из курицы, приготовленными на гриле овощами, рыба и блюдами азиатской кухни. На тарелке перед нами ждал своей очереди одинокий ролл «Калифорния». К нему не подали привычных имбиря и васаби, но после глотка белого вина ролл показался удивительно… сладким. Интересный вкусовой эффект!
Террин из куриной печени с красной смородиной идеально гармонировал с очень элегантным розе – свежим, фруктовым и пряным сицилийским Rosé Barone Montalto Nero D'Avola Rosato Organic.
Любители красного вина, без сомнения, оценят Barbanera Campo Pietra Appassimento Organic из солнечной южной Италии, которое производится из местных сортов винограда примитиво и негроамаро по методу аппассименто.
Как говорят сомелье, это полнотелое, пышное и густое, напоминающее сироп вино с оттенками и ароматами лесных ягод, спелой вишни и сливы. Оно хорошо сочетается с мясом и зрелыми сырами. Им можно наслаждаться и без еды, разумеется, в умеренных количествах.
Нам его подали с крошечным тартаром из говядины, который был хорош и сам по себе – свежайшее, тающее во рту мясо с хрустящим чипсом из жареного лука, да и подача интересная.
Судовое пиво было выбрано из 60 сортов пива в двух категориях: светлое и темное. В конкурсе участвовали напитки из эстонских, шведских, финских и итальянских пивоварен. В итоге победили эстонские пивовары.
«Мы очень рады, что наш портер - отличное пиво, которое является единственным международно признанным пивом региона Балтийского моря, было выбрано, чтобы представить местные пивные традиции и высоко поднять флаг наших пивоваров на паромах Tallink и Silja Line», — сказал на презентации член правления пивоварни Õllenaut Урмас Роотс.
Оба пива – Baltic porter от Õllenaut и светлое Meritäht, сваренное на пивоварне Pühaste были парадоксальным образом поданы с десертами: пралине из темного шоколада и кремом из маскарпоне и голубого сыра.
В скором времени «Ваш дом» опять окажется «Вне дома» - начнется знакомство с новыми летними меню в различных ресторанах Таллинна и не только.
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