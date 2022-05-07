Вне дома: пять из ста двадцати и два из шестидесяти - выбор профессионалов

«Вашему дому» крупно повезло: всего четыре журналиста из Эстонии были приглашены на презентацию новых судовых напитков концерна Tallink Grupp в Хельсинки. Эта церемония проходит раз в два года, и ей предшествуют многочасовые профессиональные дегустации вслепую. Только представьте – чтобы пассажиры могли насладиться изысканным шампанским, легким игристым, а также белым, красным и розовым вином, их выбирали из 120 (!) вин, представленных на конкурс виноделами из Франции, Италии, Испании, Германии и Австрии, рассказал руководитель Tallink Duty Free Аймар Пярна. Из шестидесяти сортов пива было выбрано два.

Новая коллекция судовых напитков. Фото: Tallink / Silja Line

В дегустационную комиссию входили сомелье, эксперты по вину и пиву, а также руководители и шеф-повара ресторанов паромов и отелей компании. И вот – напитки выбраны, представители винных домов прибыли в Хельсинки из Австрии, Италии и Франции, чтобы рассказать о них сотрудникам Tallink & Silja Line, чтобы те, в свою очередь, могли рекомендовать новинки пассажирам.

Презентация новых судовых вин на пароме Silja Simphony. Фото: Вера Копти.

Конечно, мы все прекрасно знаем, что алкоголь вредит здоровью, но согласитесь, что летом, в коротком круизе или в однодневном путешествии, приятно выпить бокал искрящегося в лучах солнца шампанского или, сидя теплым вечером на верхней палубе, смотреть, как проплывают мимо острова Стокгольмского архипелага, и потягивать тягучее полнотелое примитиво… Красота!

Не знаю, как для кого, а когда я делаю первый шаг на любой паром любой компании в любом море, я мгновенно оставляю за спиной весь груз земных забот и проблем: путешествие по воде – одно из самых приятных удовольствий. Конечно, если вы не страдаете от морской болезни…

Презентация-дегустация проходила на одном из самых красивых паромов Балтики – Silja Simphony. И это никакая не реклама, а общепризнанный факт. Не верите? «Купите билет на пароход», — как пел Андрей Миронов.

Между прочим, круиз в Стокгольм на этом пароме обойдется вам дешевле, чем на привычной Baltic Queen из Таллинна. Которая еще и через день ходит.

Но перейдем уже к собственно гастрономической части нашего повествования. Если вы вдруг окажетесь на пароме, закажете себе бокал судового вина (кстати, эти вина по бокалам традиционно дешевле других, что, согласитесь, немаловажно) и захотите узнать, что вы, собственно, пьете, то найдите в Сети этот текст.

Пять превосходных экологически чистых европейских вин и два сорта крафтового пива от малых эстонских пивоварен сопровождались закусками, специально для презентации придуманных и приготовленных поварами Silja Simphony.

Ассорти винных закусок. Фото: Вера Копти.

При этом нельзя не отметить финскую практичность: пять закусок к пяти винам были поданы на одной тарелке одновременно. Грязной посуды и хлопот меньше, а качество и, главное, количество - оптимальны.