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В Эстонии завтра будут вывешены государственные флаги

rus.postimees.ee
В Эстонии завтра будут вывешены государственные флаги
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Эстонский флаг.
Эстонский флаг. Фото: Arvo Meeks

В воскресенье, 8 мая, в Эстонии будут вывешены государственные флаги в честь Дня матери.

День матери — семейная знаменательная дата, посвященная роли матерей в повседневной жизни и обществе в целом. Традиция родилась в США, в Эстонию традиция празднования Дня матери пришла в 1922 году по инициативе секретаря Женского союза трезвости и писательницы Хельми Мяэло.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

Редакция Rus.Postimees поздравляет всех матерей с этим замечательным днем!

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