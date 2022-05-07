Темп роста цены на электричество в Эстонии был самым высоким среди стран-членов ЕС

Средняя цена в ЕС за год выросла с 21,3 евро за 100 киловатт-часов до 23,7 евро, а цена на газ выросла с 7 до 7,8 евро за киловатт-час, сообщает Евростат.

Налоги составляли в среднем 36% от счетов за электричество домохозяйств в ЕС, в случае газа этот показатель составлял 30%. По сравнению с прошлым годом доля этой ценовой составляющей существенно не изменилась.

Цены на электроэнергию выросли во втором полугодии по сравнению с тем же периодом 2020 года в 25 государствах-членах, кроме Эстонии большой рост был в Швеции и на Кипре, на 49 и 36 процентов соответственно. Цены упали только в Словакии и Венгрии, на 6 и 0,1 процента соответственно.

В евро цены на электроэнергию для домашних хозяйств были самыми низкими в Венгрии и составляли 10 евро за 100 киловатт-часов. Далее следует Болгария с 10,9 евро и Хорватия с 13,1 евро. Цены были самыми высокими: 34,5 евро в Дании, 32,3 евро в Германии, 29,9 евро в Болгарии и 29,7 евро в Ирландии.

В то же время цены на газ выросли в 20 из 24 государств-членов, которые предоставляют Евростат статистические данные о ценах на природный газ для бытовых нужд. Самый большой рост цен наблюдался в Болгарии, где цена выросла на 103 процентра, на 96 процентов в Греции и на 83 процента в Эстонии. Цены упали только в Словакии, Чехии и Португалии: на 12, 5 и 1 процент соответственно.