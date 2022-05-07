Полиция депортировала из Эстонии 17 человек

"С 24 февраля по 7 мая департамент аннулировал право на пребывание или проживание в стране 17 иностранцев, поскольку они предоставляли угрозу общественному порядку или национальной безопасности. Девять из них находились в Эстонии с визой или без нее, восемь человек имели вид на жительство в Эстонии", - прокомментировал руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару.