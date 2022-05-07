СМИ: евродепутат от Эстонии назвал сотрудника ночного клуба в Страсбурге «негром» и «обезьяной»

Конфликт начался, когда группа людей, в том числе Террас и Мадисон, вошли в ночной клуб Live Club в четверг около пяти утра. Охранник попросил оставить верхнюю одежду в гардеробе и заплатить за это. Один из эстонцев, личность которого местные СМИ не раскрыли, высказал расистские высказывания в адрес охранника, назвав его «негром» и «обезьяной», сообщает Le Progres.

По данным издания, сотрудники ночного клуба вызвали полицию, с которой у одного из эстонских депутатов Европарламента возникла драка. Они также подчеркивали, что являются депутатами Европарламента и обладают депутатской неприкосновенностью. Охранник и сотрудник полиции подали жалобу, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, пишет Le Progres.

Террас сказал ERR, что никаких расистских высказываний в ходе инцидента не было и он сам вызвал полицию, которая чрезмерно отреагировала на этот инцидент. По его словам, все началось с того, что охранник ночного клуба посчитал их одежду неподходящей и не пустил внутрь.

Яак Мадисон также рассказал ERR, что ссора возникла из-за решения охранника не пускать Терраса.

«У меня как у стороннего наблюдателя сложилось впечатление, что, хотя Рихо и вызвал полицию, чтобы разрешить ситуацию, или так сказать рассудить, прибывшая на место полиция была скорее настроена так, что будто Рихо сделал что-то не так и был виновен в чем-то, чего мы не знаем», — объяснил Мадисон.