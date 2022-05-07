Обзор цен на заправках: самый дорогой бензин в Таллинне

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. В Риге была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки выросла на 2,2% до 1,864 евро за литр, цена дизтоплива - на 2,1% до 1,924 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе цена бензина 95-й марки не изменилась - 1,759 евро за литр, а цена дизтоплива снизилась на 1,6% до 1,809 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне бензин 95-й марки по-прежнему стоил 1,899 за литр, а цена дизельного топлива выросла на 2,2% до 1,899 евро за литр.