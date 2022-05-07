Почему Попасную гуглят в Европе и США, и что там происходит

Началось все с видеоролика, снятого над городом Попасная в Луганской области, по всей видимости, российским военным дроном, и иллюстрирующего чудовищные разрушения, которым подвергся этот небольшой райцентр в результате постоянных артиллерийских и ракетных обстрелов российской армией. На видео можно увидеть, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, большинство домов в руинах - районный центр Попасная, где до войны жили 20 тысяч человек, практически стерт с лица земли.

Видеоролик, изначально размещенный 3 мая на одном из российских пропагандистских аккаунтов в Telegram, за несколько дней набрал почти миллион просмотров. Днем позже материал о разрушениях в Попасной со ссылкой на российское видео появился на сайте телеканала CNN. Американскому СМИ удалось определить геолокацию и установить подлинность видеоматериала, однако когда именно велась съемка, остается неясным.

После публикации этого видео на сайте CNN пользователи интернета по всему миру начали искать в поисковиках информацию о Попасной: 4 и 5 мая название небольшого районного центра в Донбассе стало одним из самых популярных запросов в Google во многих странах.

В последние две недели в Попасной идут тяжелые бои. Ведущая наступление в Донбассе российская армия, несмотря на попытки взять город, не в состоянии прорвать оборону украинских вооруженных сил. Что происходит в Попасной сейчас и каково стратегическое значение этого города в битве за Донбасс?

Попасная - одна из ключевых транспортных развязок в регионе

Небольшой населенный пункт Попасная входит в так называемую малую дугу соприкосновения между Изюмом и Донецком, на которой пытается прорваться и закрепиться российская армия в течение как минимум двух недель, говорит в разговоре с DW глава украинского информационно-консалтингового агенства Defence Express Сергей Згурец.

"Вся эта дуга имеет большое значение и для российской, и для украинской стороны. Для россиян она важна потому, что нужно, во-первых, продемонстрировать какие-то военные успехи, а, во-вторых, продвинуться вперед и захватить территорию в направлении Краматорска, чтобы обеспечить выход к административным границам Донецкой и Луганской областей", - объясняет эксперт.

Для украинских войск, по словам аналитика, это, прежде всего, принципиальный момент - они защищают свою территорию. Попасная, как и расположенные с ней на одной дуге населенные пункты Марьинка, Рубежная и Авдеевка, представляет собой одну из ключевых транспортных развязок в регионе, и имеет важное значение для логистических цепочек. Ни один из этих населенных пунктов не имеет особого стратегического значения, при этом потеря любого из них представляет "системную опасность", объясняет Згурец.