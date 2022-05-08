Департамент социального страхования: Нарве в первую очередь нужны дневные центры по уходу, а не кружки по интересам для молодежи с ограниченными возможностями

По оценке представителя государственного учреждения Hoolekande teenused (услуги по уходу) Моники Феофановой кружки по интересам для таких молодых людей - важное и нужное дело, но если говорить о регионах, то особенно остро стоит проблема дневных центров по уходу.

"Если мы говорим о Нарве, то таких людей на сегодняшний день на учете у государства 80. И это три дневных центра, куда они ходят. И Нарва очень нуждается в этих дневных центрах, где люди с ограниченными возможностями могут получить дневной и недельный уход. Проблема еще и в том, что люди не готовы прийти и сказать, в чем они нуждаются и очень многие просто сидят дома", - сказала Феофанова.