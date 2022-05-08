В новом выпуске передачи "Своя правда" речь пойдет о молодежи с особыми потребностями. Проблемы проведения досуга и свободного времени для этих ребят стоят крайне остро, особенно если говорить об их социализации и интеграции в среду их обычных сверстников. Тему обсудят политики, чиновники сферы социального страхования, волонтеры и некоммерческие объединения. Активное участие в дискуссии примут и сами молодые люди с ограниченными возможностями и их родители.
Департамент социального страхования: Нарве в первую очередь нужны дневные центры по уходу, а не кружки по интересам для молодежи с ограниченными возможностями
По оценке представителя государственного учреждения Hoolekande teenused (услуги по уходу) Моники Феофановой кружки по интересам для таких молодых людей - важное и нужное дело, но если говорить о регионах, то особенно остро стоит проблема дневных центров по уходу.
"Если мы говорим о Нарве, то таких людей на сегодняшний день на учете у государства 80. И это три дневных центра, куда они ходят. И Нарва очень нуждается в этих дневных центрах, где люди с ограниченными возможностями могут получить дневной и недельный уход. Проблема еще и в том, что люди не готовы прийти и сказать, в чем они нуждаются и очень многие просто сидят дома", - сказала Феофанова.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "Особое будущее" в понедельник, 9 мая, в 20:25 на ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.