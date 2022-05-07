Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

Юрий Авербах впервые обратил на себя внимание еще в 1938 году, когда выиграл Всесоюзный турнир школьников. Серьезные успехи пришли к нему уже после войны. В 1954 году он стал чемпионом СССР. В составе сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов. Он всегда много писал и редактировал - был главным редактором газеты «Шахматная Москва», ведущим телепрограммы «Шахматная школа». Авербах - автор большого количества книг о шахматах.