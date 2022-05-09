Бетина Бешкина: "Еще 30 лет назад дети с инвалидностью были объектами издевательств"

"Еще 30 лет назад даже не было бы такой передачи. В те времена, когда я росла, дети с ограниченными возможностями во дворе - это в лучшем случае предмет изучения, но в худшем - и так было чаще всего - это объект издевательств. И это то, что мы все до недавнего времени видели. 30 лет - это очень мало. В этих вопросах очень большую роль играет семья, но также и школа, и садик. Уже начинают появляться инклюзивные игрушки - кукла в коляске, кукла с протезом и так далее. Это уже правильное отношение. И наблюдая за подростками в моей семье, я считаю, что не все так драматично и у нас есть перспективы. Потому что в них эта некоторая инклюзия уже заложена. У меня есть пример: моя племянница дружит с мальчиком в коляске. И он приходит в гости, иногда есть и другие ребята. И вот ему нужно в туалет и мы с сестрой сразу спешим на помощь. А он говорит: "Не надо, все нормально!" Слезает с коляски и на четвереньках передвигается к туалету. И мы с сестрой хватаемся за сердце, а дети абсолютно на это не реагируют. Для них это нормально, они не считают, что это что-то особенное - человеку нужно в туалет и он делает это так, как он может. Мне кажется, что со временем, когда пройдет еще десяток лет, мы не будем отводить глаза или ахать при виде людей с ограниченными возможностями", - сказала Бешкина.