Сегодня в рамках всеэстонского Дня полезных дел «Сделаем!» украинские военные беженцы помогли убрать территорию Эстонского музея под открытым небом в Таллинне, чтобы поблагодарить эстонцев за оказанную им помощь, пишет Postimees.
Галерея ⟩ Украинские беженцы помогли убрать территорию Эстонского музея под открытым небом
Украинские беженцы помогли убрать территорию Эстонского музея под открытым небом
Украинцы очистили от веток и листьев территорию Музея под открытым небом. В сегодняшнем дне толок приняли участие десятки украинских военных беженцев, большинство из них в Таллинне, но украинцы также принимали участие в Дне полезных дел в Тарту, Раквере и Нарве.
В толоках в таллиннской Летной гавани приняли участие сотрудники Эстонского морского музея, представители Музея природы и еще несколько десятков добровольцев.
Водолазы Эстонского клуба дайверов очистили морское дно в акватории. Также участники толоки привели в порядок территорию от яхтенного порта до улицы Каларанна.
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