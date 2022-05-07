Галерея ⟩ Украинские беженцы помогли убрать территорию Эстонского музея под открытым небом

Украинцы очистили от веток и листьев территорию Музея под открытым небом. В сегодняшнем дне толок приняли участие десятки украинских военных беженцев, большинство из них в Таллинне, но украинцы также принимали участие в Дне полезных дел в Тарту, Раквере и Нарве.