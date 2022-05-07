Алар Карис: музыка не должна молчать, когда говорят пушки

Об этом сообщила канцелярия президента, отметив, что, по словам Кариса, дни музыки несут людям радость и надежду, помогают освежить мысли и создают возможность хотя бы на короткое время забыть о буднях, как публике, так и самим музыкантам.

«Все, что может сделать музыка, мы видим в последние дни. Мы видели, как, посреди ужасов войны, в центре Киева поет ставшую гимном защитников свободы народную песню о красной калине идущий на фронт музыкант. Сегодня эту песню знает весь мир, она дает надежду и силы сохранять единство. Мы видели, как пианист в бронежилете, посреди руин дома культуры в Ирпене, исполняет Шопена. Или как жительница Белой Церкви возвращается в разрушенное войной жилье, стирает сажу с пианино — и играет Шопена. Как в укрытиях, на станциях метро, среди развалин домов поют дети, их отцы, матери, дедушки и бабушки, друзья и незнакомые люди», - сказал Карис.