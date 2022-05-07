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Небывалый расход денег сделал нас всех бедными

Андрус Карнау
Небывалый расход денег сделал нас всех бедными
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Кай Реало, глава Ragn Sells, по просьбе Postimees сфотографировалась под ценником топливной компании.
Кай Реало, глава Ragn Sells, по просьбе Postimees сфотографировалась под ценником топливной компании. Фото: Remo Tõnismäe

Рост цен или инфляция делают нас всех беднее. Цена на природный газ выросла в несколько раз за короткое время, что также поднимает цены на электричество, топливо и даже дрова. Европейский центральный банк уже много лет печатает новые деньги, поэтому с каждой новой евробанкнотой они становятся всё больше похожи на ольху, сообщает Postimees.

Убивающие объятия коронавируса, кажется, немного ослабли, а это снова ускорит рост цен, ведь теперь люди снова могут тратить деньги на путешествия, веселье и иные наслаждения. Так называемая пенсионная реформа в Эстонии также добавила хвороста в и без того горящую светлым пламенем экономику. 1,6 миллиарда евро пенсионных денег, изъятых из пенсионных фондов, подобны каменной глыбе на узеньких плечах эстонской экономики. Деньги, конечно, могут быть свободными, но в апреле стало понятно, что под совместным влиянием нескольких плохих факторов, мы стали почти на пятую часть беднее, чем год назад.

Война на Украине дала дополнительный толчок росту цен и нехватке сырья. Стоимость евро остается на уровне 81 цента в год. Как с этим бороться?

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