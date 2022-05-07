Небывалый расход денег сделал нас всех бедными

Убивающие объятия коронавируса, кажется, немного ослабли, а это снова ускорит рост цен, ведь теперь люди снова могут тратить деньги на путешествия, веселье и иные наслаждения. Так называемая пенсионная реформа в Эстонии также добавила хвороста в и без того горящую светлым пламенем экономику. 1,6 миллиарда евро пенсионных денег, изъятых из пенсионных фондов, подобны каменной глыбе на узеньких плечах эстонской экономики. Деньги, конечно, могут быть свободными, но в апреле стало понятно, что под совместным влиянием нескольких плохих факторов, мы стали почти на пятую часть беднее, чем год назад.