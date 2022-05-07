Cовбез ООН принял первое с начала войны заявление по Украине

В опубликованном пресс-релизе говорится о "решительной поддержке усилий Генерального секретаря по поиску мирного решения войны в Украине". Совбез ООН также "выразил глубокую обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности в Украине" и напомнил, что "все государства-члены в соответствии с Уставом ООН взяли на себя обязательство разрешать свои международные споры мирными средствами".

Текст заявления был подготовлен Норвегией и Мексикой, на момент написания новости ее полный текст еще не был опубликован.

Посредничество генсека ООН Гутерриша

Организация также "выразила решительную поддержку усилиям Генерального секретаря по поиску мирного решения войны в Украине". В апреле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот визит прошел после поездки Гутерриша в Москву, где он общался с российским президентом Владимиром Путиным. Гутерришпредложил посредничество ООН и Красного Креста в эвакуации мирных жителей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В начале мая Гутерриш сообщили об эвакуации с "Азовстали" около 500 человек.

In a joint @UN-@ICRC operation, 2 safe passage convoys successfully evacuated nearly 500 people from the Azovstal plant, Mariupol & surrounding areas.



I hope that continued coordination with Moscow & Kyiv will lead to more humanitarian pauses to allow civilians safe passage. — António Guterres (@antonioguterres) May 5, 2022

Российское вето в ООН

Для принятия резолюций Совету необходимы девять голосов и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совбеза США, России, Китая, Франции или Великобритании, отмечает Reuters. На следующий день после начала войны Совбез попытался принять резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину, но Россия наложила на нее вето. Китай, Индия и ОАЭ тогда воздержались.

После этого другой орган - Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, ни у одного из которых нет права вето - приняла две резолюции, в которых выразила сожаление по поводу "агрессии" России против Украины, потребовала прекращения боевых действий, вывода российских войск и обеспечения доступа к гражданскому населению для оказания помощи.

ГА ООН потребовала, чтобы РФ немедленно прекратила применение силы против Украины, немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с ее территории в международно признанных границах. "За" резолюцию 141 делегация, против - 5, возд 35https://t.co/WAEEqIix8R pic.twitter.com/t2PQnDNfmN — ООН (@UnitedNationsRU) March 2, 2022