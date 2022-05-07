Полиция ищет пропавшего 29-летнего Тамбета

Полиции сообщили, что Тамбет ушел из дома вечером 6 мая и до сих пор не вернулся. По словам близких, по характеру он скромный и закрытый человек, но раньше таким обрaзом, не поставив членов семьи в известность, он из дома не уходил. У мужчины есть с собой телефон, но он не отвечает на звонки.

Полицейские опросили его близких и родственников, но никто из них не знает, где Тамбет может находиться.

Его рост примерно 183 см, он среднего телосложения, у него короткие темно-русые волосы. Уходя из дома на нем были темно-серая ветровка, черные джинсы и серые кроссовки. На нем может быть черная шапка.