Полиция просит помощи общественности в поисках 29-летнего Тамбета, который ушел из дома в Тарту на улице Илматсалу.
Полиция ищет пропавшего 29-летнего Тамбета
Полиция ищет пропавшего 29-летнего Тамбета
Полиции сообщили, что Тамбет ушел из дома вечером 6 мая и до сих пор не вернулся. По словам близких, по характеру он скромный и закрытый человек, но раньше таким обрaзом, не поставив членов семьи в известность, он из дома не уходил. У мужчины есть с собой телефон, но он не отвечает на звонки.
Полицейские опросили его близких и родственников, но никто из них не знает, где Тамбет может находиться.
Его рост примерно 183 см, он среднего телосложения, у него короткие темно-русые волосы. Уходя из дома на нем были темно-серая ветровка, черные джинсы и серые кроссовки. На нем может быть черная шапка.
Полиция просит всех, кто видел Тамбета или знает, где он может находиться, позвонить по номеру 112.
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