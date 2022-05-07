Рихо Террас: я не расист, я ничего такого не говорил

Как написало французское издание Le Progres, конфликт начался, когда группа людей, в том числе евродепутаты Рихо Террас и Яак Мадисон, вошли в ночной клуб Live Club в четверг около пяти утра. Охранник попросил оставить верхнюю одежду в гардеробе и заплатить за это. Один из эстонцев, личность которого местные СМИ не раскрыли, высказал расистские высказывания в адрес охранника, назвав его «негром» и «обезьяной». Позднее в ситуацию даже вмешалась полиция, с которой у одного из евродепутатов возникла драка. Охранник и сотрудник полиции подали жалобу, по результатам которой было возбуждено уголовное дело

Заявление Рихо Терраса:

Безусловно, вести себя прилично должны все люди, особенно хорошо себя вести нужно поздним вечером, когда недоразумения рождаются гораздо проще. Даже если кажется, что другая сторона не желает вести себя благоразумно.

Сожалею, что столько шумихи родилось из-за недопонимания и возникшего тем вечером раздражения (довольно необоснованного), и в итоге вся ситуация обросла утверждениями, оценками и толкованием, которых просто не было.

Я не расист, я ничего такого не говорил. Совсем не говорил. Кто меня знает хотя бы немного, может это подтвердить. Людей нужно уважать независимо от цвета кожи, пола или национальности. Это само собой разумеющееся.

Мой долг быть примером, быть лучше и справедливее. У меня меньше права на ошибку, но я не всегда могу избежать своей человечности. Я склонен быть эмоциональным, это не оправдывает моей периодической раздражительности. Даже если я вижу несправедливое поведение - по отношению к себе или кому-то еще.

Я хочу быть вежливым и добрым, даже когда чувствую, что ко мне или моим спутникам так не относятся. Мне нужно быть еще бдительнее в этом отношении, чтобы я сам не становился несправедливым.

Желаю всем причастным всего хорошего. Всем, кто был причастен к тому вечеру. Я верю, что скоро все поймут, что большая ссора возникла из-за мелочи. Этот случай — как бы субъективно не интерпретировали его некоторые СМИ — стал для меня большим уроком. Важный экзамен же еще впереди. От меня ожидают большего, потому что я должен олицетворять большее. Быть мудрее.