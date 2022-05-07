В пятницу в Эстонию прибыли 684 военных беженца из Украины, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
В пятницу в Эстонию прибыли 684 беженца из Украины
В пятницу в Эстонию прибыли 684 беженца из Украины
Как передала пресс-служба ведомства, среди них 156 детей. Большинство из беженцев — 421 человек — выбрали Эстонию в качестве транзитной страны.
По состоянию на 6 мая, ходатайств о временной защите зарегистрировано 23 913. В местах размещения находятся 4216 человек, из них 1556 — дети.
С 27 февраля Эстония приняла 36 043 военных беженцев из Украины.
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