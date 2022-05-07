Осквернен мемориал павшим во Второй мировой войне: полиция ищет причастных

«Полицейский патруль никого поблизости не застал. Мы зафиксировали происшествие и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это деяние, — сказал сотрудник Тартуского полицейского отделения Талис Эйт. — Мы также сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской мэри, который организует очистку памятника».

Tartu Postimees осматривал мемориал в районе Раади и окружающий парк сегодня с 15:00 до 16:00. Около 15:20 было замечено, что по парку в сторону мемориала шли двое мужчин, один в синей куртке, а другой в серой куртке с капюшоном, на ногах обоих были белые кроссовки. До того, как они подошли к мемориалу, рисунков не было, но после того, как они ушли, на граните появились слова и свастики аэрозольной краской.