В субботу, 7 мая в 15:25 полиция обнаружила, что на мемориале павшим во Второй мировой войне, расположенном в Тарту в Раади, нарисовали свастику, пишет Tartu Postimees.
Осквернен мемориал павшим во Второй мировой войне: полиция ищет причастных
«Полицейский патруль никого поблизости не застал. Мы зафиксировали происшествие и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это деяние, — сказал сотрудник Тартуского полицейского отделения Талис Эйт. — Мы также сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской мэри, который организует очистку памятника».
Tartu Postimees осматривал мемориал в районе Раади и окружающий парк сегодня с 15:00 до 16:00. Около 15:20 было замечено, что по парку в сторону мемориала шли двое мужчин, один в синей куртке, а другой в серой куртке с капюшоном, на ногах обоих были белые кроссовки. До того, как они подошли к мемориалу, рисунков не было, но после того, как они ушли, на граните появились слова и свастики аэрозольной краской.
К 19:15 мемориал был очищен.
Полиция просит всех, у кого есть дополнительная информация или кто случайно заметил подозрительную активность у мемориала в Раади, сообщить об этом в полицию по электронной почте louna@politsei.ee или по телефону 112.