В 1198 толоках по всей Эстонии в субботу участвовало более 27 008 человек

Об этом сообщили организаторы мероприятия, отметив, что общими усилиями участники помимо прочего благоустроили 277 водоемов, создали 361 зону с луговыми растениями и смастерили 99 гостиниц для насекомых. Регистрировать свои толоки и регистрироваться на толоки в качестве участников на сайте можно до конца следующей недели.

Руководитель Дня полезных дел «Сделаем!» Тармо Тюйр сказал, что большой удачей 15-й весны «Сделаем!» несомненно было то, что несмотря на непростые времена так много людей приняли участие в толоках.

«Уже 15 лет проходящий под девизом «Сделаем!» День полезных дел является эстонской гражданской инициативой с наибольшим количеством волонтеров, и на основании результатов этого года можно смело заявить, что гражданская активность и участливость не исчезла из-за возникшей во время пандемии отчужденности, - сказал Тюйр. – Команда «Сделаем!» благодарит и выражает признательность организаторам и участникам толок во всех уголках Эстонии! Во многих местах участие в толоках принимали и бежавшие в Эстонию из Украины люди. То, что их приняли в местные общины, и они смогли ощутить чувство локтя на эстонской земле, является свидетельством человеческого неравнодушия, общественной прочности и совместно создаваемой безопасности».

В рамках Дня полезных дел «Сделаем!» организовано 1198 толок, в которых по имеющимся на данный момент данным участвовало 27 008 человек. Больше всего толок было проведено в Харьюмаа и Таллинне – в 303 толоках участвовало 9005 человек. По числу жителей больше всего участников было на Сааремаа, где в 129 толоках участвовал 2261 человек.

В Ида-Вирумаа состоялось 96 толок при участии 2847 человек, в Пярнумаа в 91 толоке участвовало 1840 человек, в Тартумаа в 90 толоках участвовало 1740 человек, в Ляэне-Вирумаа в 87 толоках участвовало 1611 человек, в Вильяндимаа в 63 толоках участвовало 1295 человек, в Рапламаа в 59 толоках участвовало 899 человек, в Ярвамаа в 51 толоке участвовало 1267, в Йыгевамаа в 51 толоке участвовало 802 человека, в Ляэнемаа в 49 толоках участвовало 750 человек, в Вырумаа в 46 толоках участвовало 1002 человек, в Валгамаа в 44 толоках участвовало 1093 человек, в Пылвамаа в 22 толоках участвовало 340 человек, на Хийумаа в 15 толоках участвовал 181 человек. Толоки «Сделаем!» проходили и за пределами Эстонии – в Канаде и Франции участие в толоках приняли 75 человек.

В этом году совместно со Спасательным департаментом в фокусе Дня полезных дел была безопасность водоемов. Также помимо прочего продолжалась работа по сохранению биоразнообразия и охране природы. До конца следующей недели желающие посадить луговые цветы для привлечения полезных насекомых могут сообщить оргкоманде «Сделаем!» при регистрации своей толоки на сайте teemeara.ee о своем желании получить в подарок семена отечественных цветов. В этом случае такая толока должна пройти не позже 15 мая.

Среди всех толок лидировали толоки по благоустройству и деревенские толоки, толоки в квартирных товариществах и толоки по уборке мусора, в некоторых местах после физической работы проводили мозговые штурмы. В этом году в толоках участвовали и военные беженцы из Украины - многие толоки состоялись по их собственной инициативе.

В этом году совместно со Спасательным департаментом заявлена одна из фокус-тем «Сделаем!» - безопасность водоемов. Также продолжаются и всевозможные виды толок по охране природы и поддержанию биоразнообразия. Желающие получить семена отечественных луговых растений от оргкоманды «Сделаем!» могут сообщить о своем желании при регистрации соответствующей толоки на www.teemeara.ee.

Всеэстонский День полезных дел «Сделаем!» появился на свет благодаря масштабной уборке «Сделаем!» в 2008 году и следующим за ней всеэстонским мозговым штурмом в 2009 году. Начиная с 2010 года организация толок является возможностью для каждого активного гражданина, общины или объединения Эстонии самим сделать что-то хорошее на благо своей общины и природы.