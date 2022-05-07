Галерея ⟩ Уже сегодня люди несут цветы к Бронзовому солдату

Полиция напоминает, что чтить память погибших во Второй мировой войне не запрещено, но это нельзя использовать для разжигания розни и ненависти между людьми. 9 мая также можно поминать погибших возложением на Военном кладбище цветов и зажиганием свечей.

Посетители могут зайти на кладбище и пройти к монументу через главные ворота на Фильтри-теэ.

Установлены ограждения

7 мая, на Военном кладбище в Таллинне для плавного направления движения потока посетителей были установлены ограждения. Ограждения установлены для направления движения пешеходов, чтобы желающие могли плавно зайти на кладбище и выйти с кладбища. Ограждения высотой в один метр не препятствуют проходу к монументу и останутся до 10 мая.

Улица Фильтри 8 и 9 мая закрыта для движения транспорта

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 мая, с 9 до 23 часов, отрезок Фильтри-теэ от автовокзала до улицы Вескипости будет закрыт для движения транспорта, за исключением общественного транспорта и автомобилей местных жителей. Полиция будет следить за соблюдением ограничений.

Запрещены публичные собрания с военной символикой