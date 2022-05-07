Уже в субботу, 7 мая к Бронзовому солдату приходят желающие почтить память советских воинов.
Галерея ⟩ Уже сегодня люди несут цветы к Бронзовому солдату
Полиция напоминает, что чтить память погибших во Второй мировой войне не запрещено, но это нельзя использовать для разжигания розни и ненависти между людьми. 9 мая также можно поминать погибших возложением на Военном кладбище цветов и зажиганием свечей.
Посетители могут зайти на кладбище и пройти к монументу через главные ворота на Фильтри-теэ.
Установлены ограждения
7 мая, на Военном кладбище в Таллинне для плавного направления движения потока посетителей были установлены ограждения. Ограждения установлены для направления движения пешеходов, чтобы желающие могли плавно зайти на кладбище и выйти с кладбища. Ограждения высотой в один метр не препятствуют проходу к монументу и останутся до 10 мая.
Улица Фильтри 8 и 9 мая закрыта для движения транспорта
В воскресенье и понедельник, 8 и 9 мая, с 9 до 23 часов, отрезок Фильтри-теэ от автовокзала до улицы Вескипости будет закрыт для движения транспорта, за исключением общественного транспорта и автомобилей местных жителей. Полиция будет следить за соблюдением ограничений.
Запрещены публичные собрания с военной символикой
Во избежание провокаций полиция воспользовалась предоставленным ей законом правом запретить с 26 по 10 мая общественные собрания с использованием военной символики. Полиция запрещает связанные с празднованием 9 мая собрания и использование на этих собраниях военной символики, чтобы избежать провокаций. Например, запрещены флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и советская военная форма. Запрет действует по всей Эстонии.