Директор ЦРУ: нет наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на выступление Бёрнса в Вашингтоне.

«Путин находится в таком мировоззрении, что он не может допустить варианта своего поражения. Я полагаю, что его убедили в том, что удвоение усилий (по наступлению войск и обстрелов по Украине – ред.) все же может дать результат», - сказал Бёрнс.

В то же время он подчеркнул, что у американской разведки нет наглядных доказательств того, что российские войска готовятся к применению ядерного оружия в Украине. По его словам, эти действия можно отследить разведывательными средствами, в частности через спутниковые снимки.

Бёрнс добавил, что руководство Китая внимательно следит за ходом событий в Украине. Они были удивлены мощным сопротивлением украинских сил и сплоченностью Запада по экономическим санкциям против России, поэтому сейчас анализируют просчеты своих прогнозов.