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Директор ЦРУ: нет наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине

rus.postimees.ee
Директор ЦРУ: нет наглядных доказательств подготовки ядерного удара по Украине
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Глава ЦРУ Уильям Бернс.
Глава ЦРУ Уильям Бернс. Фото: POOL

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заверил, что нет наглядных доказательств подготовки Россией ядерного удара по территории Украины, передает "Украинская правда".

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на выступление Бёрнса в Вашингтоне.

«Путин находится в таком мировоззрении, что он не может допустить варианта своего поражения. Я полагаю, что его убедили в том, что удвоение усилий (по наступлению войск и обстрелов по Украине – ред.) все же может дать результат», - сказал Бёрнс.

В то же время он подчеркнул, что у американской разведки нет наглядных доказательств того, что российские войска готовятся к применению ядерного оружия в Украине. По его словам, эти действия можно отследить разведывательными средствами, в частности через спутниковые снимки.

Бёрнс добавил, что руководство Китая внимательно следит за ходом событий в Украине. Они были удивлены мощным сопротивлением украинских сил и сплоченностью Запада по экономическим санкциям против России, поэтому сейчас анализируют просчеты своих прогнозов.

Директор ЦРУ убежден, что неудачи российских войск в Украине не повлияют на решение Китая по поводу предстоящего вторжения КНР на Тайвань, но заставит коммунистическое руководство еще раз взвесить свои силы и просчитать все свои действия.

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