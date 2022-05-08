День беженцев в лесах Пярнумаа: от украинского борща до тоски по дому
Размещенные в Тихеметса, Пярнумаа украинцы хотят вернуться домой. Они ждут новости – победа!
По словам Тани и ее земляков, поселившихся в парковом флигеле Вольвети, условия проживания хорошие
У детей два урока в день в компьютерном классе на их родном языке
Пятилетняя Иева и мальчик помладше Леша с многозначительными лицами указывают на огнестрельное оружие, висящее на спине у мужчины в военной форме. Эти дети видели больше своих эстонских сверстников, и их отношение к «пятнистому» зависит от его намерений. В данном случае, штабной фельдфебель Кузнецов объясняет их матерям, что во второй половине недели в Тихеметса состоятся плановые учения батальона штаба и связи войск кибербезопасности и в связи с этим по поселку нельзя будет передвигаться.
Такую же разъяснительную работу с украинками провела исполняющая обязанности руководителя поселкового Центра занятий по интересам и спорту Талви Саар, так как подобные учения в Тихеметса проводятся не впервые, и потому местное общественное пространство вместе с библиотекой в пятницу будет закрыто, пишет Pärnu Postimees.
Оттачивание навыков обороны нельзя отложить, как это было с отмененной из-за ковида два лета подряд встречей выпускников. Сейчас же, когда в бывшем учебном крыле живут военные беженцы, НКО «Выпускник Тихеметса» сочла неуместным проводить празднование.
История Ани
Запланированные на полдень кулинарные курсы украинской кухни начинаются с академической пятнадцатиминутной задержкой. Интересующихся десятки, среди них как настоящие повара, так и любители. А один знаток, неоднократно бывавший в Украине и Закарпатье и знающий тамошнюю кухню, поев борща и вареников, благодарит учителей по-украински.
Учителя Аня и Таня сделали подготовительную работу, нарезали почти все, что кладется в борщ, и замесили тесто для вареников. Публика смотрит, спрашивает и, когда пришло время, лепит вареники. За делом и разговорами всплывают особенности культуры питания.
«Свинина у вас другая: нож не разрезает кожу, у нас ее можно ножом резать, – сравнивает Аня, шинкуя на доске мясо для супа. – Может быть, дело в корме».
Кусочки мяса отправляются вариться в кастрюлю, мелко нарезанные лук и морковь на сковородку, картошка в кастрюлю, также и капуста, вдобавок чуток томатной пасты.
«Дома мы не добавляем томатную пасту, а выдавливаем сок прямо из помидоров, – поясняет Аня и принимается невероятно мелко резать чеснок. – Зелень и чеснок идут в самом конце, тогда их вкус сохраняется, и сразу же выключаем огонь под кастрюлей».
«Кому еще не лень так возится? Чеснок в давилку и – хрясь! Вот и готово», – доносится из публики.
Уроженка второго по величине города, Днепропетровска, Аня работала бухгалтером в большой логистической компании, пока 24 февраля война не разрушила нормальную жизнь. Аня переживает за супруга, который отвез ее вместе с ребенком к польской границе прочь от войны. По дороге туда они слышали сирены, видели падающие ракеты, слышали взрывы. Аня старается при каждой возможности связаться с мужем и мечтает, как и другие беженки, вернуться домой. Они ждут новости – победа!
«Здесь хорошие условия, но мы никогда не жили в общежитии или в съемном жилье, у нас свой дом. На наш город тоже падают бомбы, Днепропетровск стал перевалочным городом для внутренних беженцев, он граничит с Луганской и Донецкой областями, там очень опасно, но там все мои родственники… Мы только и живем новостями о том, что происходит в Украине, это влияет на наше эмоциональное состояние, и когда дети здесь увидели военных, то испугались, прибежали спрашивать, будут ли они в нас стрелять… Когда же светит солнышко, мы радуемся, а когда пасмурно – грустим», – рассказывает Аня.
Через маленькую кухню и распахнутую дверь по спортивному центру распространяется аппетитный запах борща. Аня и Таня рассказывают, что научились готовить еду у мамы и бабушки и что в Украине не покупают полуфабрикаты и фаст-фуд,а готовят сами. Обычаи сохраняются и тут.
История Тани
«Она в тесто и яиц не добавляла», – заметил один из любителей готовки, наблюдая за тем, как Таня готовит тесто для вареников. В большой миске она замешивает необходимую массу из молока и муки, посыпает стол мукой, вытягивает кусок из получившегося теста и начинает раскатывать.
Проворными движениями Таня вырезает из теста кружки, кладет ложкой в середину кислую капусту, заворачивает края и лепит напоминающий полумесяц пирожок. Лепит так красиво, что зрители ахают.
«Капуста не должна попадать на край, а то пирожок разлепится», – учит Таня, когда у стола собираются помощники.
Кастрюлю на огонь, в кипящую воду немножко соли. Подходит время пробовать. И в адрес Тани раздаются громкие похвалы.
Таня родилась в Виннице, до войны она служила ветеринаром и санитарным инспектором. От мужа, работающего в Эстонии, она знала, что есть такая страна со столицей Таллинн. У бежавшей с двумя сыновьями Тани на родине остались родители, с которыми она общается по интернету.
«У нас там уже совсем весна, цветы цветут. Здесь совершенно другой климат, ходим в куртках и шапках», – замечает Татьяна о погоде накануне Юрьева дня.
По словам Тани и остальных, поселенных в парковом флигеле мызы Вольвети, условия для жизни хорошие. У постояльцев на обоих этажах большая кухня, однокомнатные и двухкомнатные жилые помещения, в самых крупных есть свои душ и туалет. У детей есть игровая комната, в которой сообща каждый вечер наводят порядок.
«Мы не привыкли к таким светлым ночам, как у вас тут, а говорят, будет еще светлее. Как вы здесь спать можете?» – спрашивает Таня, которая приспосабливается к особенностям севера. Приходится привыкать, ведь по общему разумению, война так быстро не закончится. Или если закончится, боятся собеседники, Россия может и в мирное время сбросить на них бомбу, начать стрелять, и опять жизни конец.
«К нам относятся здесь хорошо, но мы хотим домой. Здесь все чужое, даже деревья не такие, как у нас. Конечно, хорошо, что не приходится просыпаться ночью от звука сирен и немедленно бежать в убежище. Здесь мы просыпаемся оттого, что наступило утро», – говорит Таня.
Закончившая подавать борщ Аня добавляет, что когда заведующая местной библиотекой предложила им прийти поучить жителей поселка готовить украинскую национальную еду, они сразу же согласились.
«С нашими детьми здесь занимаются в кружках по интересам, посвящают им время, и в благодарность за это мы хотели помогать и общаться не только с руководителями, но и с местными женщинами» – говорит Аня.
Дети
Когда дети начинают прибывать домой из находящегося в семи километрах Килинги-Нымме, посуда уже чистая. Заканчивается школьный день и у обучающихся на дому, в украинской электронной школе.
Со слов директора гимназии Килинги-Нымме Эрли Аасаметса, у них учится на каждой ступени обучения больше десяти военных беженцев, и на должность помощника учителя взята украинка, так же как и в основной школе Сурью, другой школе волости Саарде.
Из объяснения Аасаметса выходит, что у украинцев по два урока в день проходит в компьютерном классе, на их родном языке в украинской среде. Всю группу, включая учителя, Эха Кипри обучает один час каждый день эстонскому языку. Оставшийся день у них разделен в соответствии с возрастными группами, но уроки искусства и труда проходят совместно. Самые старшие изучают математику по-русски.
«Главный ориентир, взятый месяц назад, когда беженцы приехали, это социализация, адаптация: у детей есть возможность посещать группы продленного дня, заниматься гимнастикой, играть в футбол, посещать художественный кружок», – перечислил Аасаметс.