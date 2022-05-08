День беженцев в Тихеметса: от украинского борща до тоски по дому

Такую же разъяснительную работу с украинками провела исполняющая обязанности руководителя поселкового Центра занятий по интересам и спорту Талви Саар, так как подобные учения в Тихеметса проводятся не впервые, и потому местное общественное пространство вместе с библиотекой в пятницу будет закрыто, пишет Pärnu Postimees.

Оттачивание навыков обороны нельзя отложить, как это было с отмененной из-за ковида два лета подряд встречей выпускников. Сейчас же, когда в бывшем учебном крыле живут военные беженцы, НКО «Выпускник Тихеметса» сочла неуместным проводить празднование.

Украинский борщ подавала Аня, которая научилась его готовить у мамы и бабушки. Фото: Silvia Paluoja

История Ани

Запланированные на полдень кулинарные курсы украинской кухни начинаются с академической пятнадцатиминутной задержкой. Интересующихся десятки, среди них как настоящие повара, так и любители. А один знаток, неоднократно бывавший в Украине и Закарпатье и знающий тамошнюю кухню, поев борща и вареников, благодарит учителей по-украински.

Учителя Аня и Таня сделали подготовительную работу, нарезали почти все, что кладется в борщ, и замесили тесто для вареников. Публика смотрит, спрашивает и, когда пришло время, лепит вареники. За делом и разговорами всплывают особенности культуры питания.

«Свинина у вас другая: нож не разрезает кожу, у нас ее можно ножом резать, – сравнивает Аня, шинкуя на доске мясо для супа. – Может быть, дело в корме».

Кусочки мяса отправляются вариться в кастрюлю, мелко нарезанные лук и морковь на сковородку, картошка в кастрюлю, также и капуста, вдобавок чуток томатной пасты.

«Дома мы не добавляем томатную пасту, а выдавливаем сок прямо из помидоров, – поясняет Аня и принимается невероятно мелко резать чеснок. – Зелень и чеснок идут в самом конце, тогда их вкус сохраняется, и сразу же выключаем огонь под кастрюлей».

«Кому еще не лень так возится? Чеснок в давилку и – хрясь! Вот и готово», – доносится из публики.

Уроженка второго по величине города, Днепропетровска, Аня работала бухгалтером в большой логистической компании, пока 24 февраля война не разрушила нормальную жизнь. Аня переживает за супруга, который отвез ее вместе с ребенком к польской границе прочь от войны. По дороге туда они слышали сирены, видели падающие ракеты, слышали взрывы. Аня старается при каждой возможности связаться с мужем и мечтает, как и другие беженки, вернуться домой. Они ждут новости – победа!