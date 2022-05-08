Гости из подземелья и как с ними бороться на садовом участке

Незваные гости

Садоводы перекапывают свои участки и собирают хрущей вручную, принося этим пользу не только себе, но и знакомым рыбакам: те говорят, что личинки – знатная наживка. Более опытные огородники уже выяснили, что хрущи боятся люпина и чесночно-луковой воды, и рекомендуют собирать их сейчас, пока земля холодная и личинки находятся ближе к поверхности, а чем теплее, тем глубже они забираются. Зато их поедают кроты, и если вы видите на своем огороде кротовьи холмики, то радуйтесь: личинками майского жука под землей с удовольствием хрустят обитатели подземных туннелей.

Но бабушка надвое сказала: кроты тоже особой радости не приносят. Все видели «обработанные» ими газоны. Да, кроты играют важную роль в рыхлении и аэрации почвы, но создаваемые этими зверьками барханы, естественно, не нравятся владельцам дачных и приусадебных участков, так как на создание ровного красивого газона – гордости владельца – тратится много сил, времени, да и денег тоже. Портал kodu.postimees уверяет, что средства для борьбы с кротами есть, но, к сожалению, если речь идет о ядах, многие из них приводят к гибели животных.

С ловушками тоже нужно быть настороже: некоторые их виды приводят к травмам и даже гибели этих маленьких хищников, активно поедающих вредных насекомых в вашем саду. Хорошо действует преграда в виде металлической сетки. При строительстве забора вкопайте ее хотя бы на метр в глубину, и кроту будет не пробраться на вашу территорию.

Нарциссы для крота

Крот известен не только как неприятный персонаж детской сказки, но и как разрушитель газонов. Фото: Shutterstock

Кроты не выносят некоторые запахи. Председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин рассказал о том, что видел своими глазами: «Если едешь по шоссе Таллинн – Нарва, то неподалеку от Маарду, прямо из машины видны два находящихся рядом участка земли. Один изрыт кротами так, что живого места нет, а по соседству, где обильно цветут крокусы, нет ни одного кротового холмика! Сажайте крокусы, нарциссы, бархатцы, и вы избавитесь от кротов на вашем участке».

«Спасти ваш огород от кротов помогут и обычные бобы. Их следует посадить по периметру участка, где вы будете в мае готовить грядки для огурцов и других овощных культур. Бобы прогонят кротов, и вам не понадобятся ни капканы, ни яды!», – объяснил председатель клуба.

Луковицы нарциссов ядовиты, поэтому кроты обычно держатся от них подальше. Бархатцы содержат пиретрин. Это природный инсектицид, с помощью которого можно успешно бороться с насекомыми. Кроты, как мы уже отметили, насекомоядные млекопитающие, а раз нет насекомых, нет и еды, поэтому оголодавшие кроты уйдут с вашего участка.