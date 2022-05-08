Весна этого года началась для садоводов с не очень приятных новостей. Департамент окружающей среды рекомендует уже сейчас начать очищать свой сад от испанского и черноголового слизня, а это значит, что опять ожидается нашествие на наши сады и огороды этих неприятных существ. А участники группы «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии» в Facebook очень озабочены появлением на своих участках других гостей – хрущей, или личинок майского жука, тоже чрезвычайно прожорливых и подчистую уничтожающих корни молодых растений.
Гости из подземелья и как с ними бороться на садовом участке
Незваные гости
Садоводы перекапывают свои участки и собирают хрущей вручную, принося этим пользу не только себе, но и знакомым рыбакам: те говорят, что личинки – знатная наживка. Более опытные огородники уже выяснили, что хрущи боятся люпина и чесночно-луковой воды, и рекомендуют собирать их сейчас, пока земля холодная и личинки находятся ближе к поверхности, а чем теплее, тем глубже они забираются. Зато их поедают кроты, и если вы видите на своем огороде кротовьи холмики, то радуйтесь: личинками майского жука под землей с удовольствием хрустят обитатели подземных туннелей.
Но бабушка надвое сказала: кроты тоже особой радости не приносят. Все видели «обработанные» ими газоны. Да, кроты играют важную роль в рыхлении и аэрации почвы, но создаваемые этими зверьками барханы, естественно, не нравятся владельцам дачных и приусадебных участков, так как на создание ровного красивого газона – гордости владельца – тратится много сил, времени, да и денег тоже. Портал kodu.postimees уверяет, что средства для борьбы с кротами есть, но, к сожалению, если речь идет о ядах, многие из них приводят к гибели животных.
С ловушками тоже нужно быть настороже: некоторые их виды приводят к травмам и даже гибели этих маленьких хищников, активно поедающих вредных насекомых в вашем саду. Хорошо действует преграда в виде металлической сетки. При строительстве забора вкопайте ее хотя бы на метр в глубину, и кроту будет не пробраться на вашу территорию.
Нарциссы для крота
Кроты не выносят некоторые запахи. Председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин рассказал о том, что видел своими глазами: «Если едешь по шоссе Таллинн – Нарва, то неподалеку от Маарду, прямо из машины видны два находящихся рядом участка земли. Один изрыт кротами так, что живого места нет, а по соседству, где обильно цветут крокусы, нет ни одного кротового холмика! Сажайте крокусы, нарциссы, бархатцы, и вы избавитесь от кротов на вашем участке».
«Спасти ваш огород от кротов помогут и обычные бобы. Их следует посадить по периметру участка, где вы будете в мае готовить грядки для огурцов и других овощных культур. Бобы прогонят кротов, и вам не понадобятся ни капканы, ни яды!», – объяснил председатель клуба.
Луковицы нарциссов ядовиты, поэтому кроты обычно держатся от них подальше. Бархатцы содержат пиретрин. Это природный инсектицид, с помощью которого можно успешно бороться с насекомыми. Кроты, как мы уже отметили, насекомоядные млекопитающие, а раз нет насекомых, нет и еды, поэтому оголодавшие кроты уйдут с вашего участка.
Если у вас на участке есть компостная куча, купите компостер – специальный ящик для разлагающихся органических отходов. Так кротам будет не добраться до дождевых червей и других лакомств.
Нашествие на газоны
Но и это еще не все. Участники группы «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии» в Facebook этой весной очень страдают от нашествия водяных крыс.
«Эти твари достаточно вредны и опасны как для сада-огорода, так и для человека, поскольку переносят опасные заболевания, – пишет одна из участниц. «У меня в этом году крыса тоже активно гуляет, раньше вела себя более пристойно. А вот что делать – это большая проблема», – переживает другая. «Как-то у многих они в этом году. Смотрите, что нашел в интернете: "В результате массового размножения в отдельные годы наблюдаются резкие вспышки численности животного, и тогда толпы водяных крыс устремляются на поля и в сады, нанося ощутимый урон сельскому хозяйству"», – информирует согруппников еще один садовод-любитель.
Участники группы переживают, что крысиные ходы, как, собственно, и кротовые туннели, портят газон: «Жалко газон, столько сил и денег в него вкладывается! Только в том году выровняли, перезасеяли, а после зимы такой неприятный сюрприз!»
Водяная крыса не только портит газон. В отличие от крота этот грызун питается корнями растений, поедая и луковицы цветов.
«У подруги хутор, так она все время с водяными крысами воюет. Сжирают даже луковицы в корзинках. В общем, как я поняла, никак от этих крыс не избавиться», – переживает Татьяна.
А есть ли панацея?
Владелица земельного участка, журналист и редактор портала Maa Elu Рийна Мартинсон рассказала, как она пыталась найти способы борьбы с водяными крысами. Кроме особой любви к луковичным растениям, крыса не брезгует и мелкими картофельными клубнями, и корнями фруктовых растений. «Если какой-то фруктовый саженец никак не хочет расти и вы, слегка потянув, без труда вытащили его из почвы и обнаружили, что у деревца не осталось корней, то знайте: у вас завелась водяная крыса», – рассказывает Рийна.
Чтобы найти эффективное, но при этом максимально безвредное для окружающей среды средство от водяной крысы, журналистка решила познакомиться с грызуном поближе и узнала, что в период с весны до осени у самки водяной крысы рождается два-три помета, в каждом из которых до десяти детенышей. Можно представить, сколько крыс появится на вашем участке, если вовремя не вмешаться.
Если кротов отпугивают, посадив цветы, то с крысами можно попытаться сладить, используя более радикальные запахи. Например, рассыпают около входов в норы содержимое использованного кошачьего лотка или пепельницы, раскладывают тухлую рыбу, оставляют прокисшее молоко. По словам Мартинсон, эффективными средствами являются бензин, камфора и нашатырный спирт. Правда, неизвестно, надолго ли и в этом случае исчезнут водяные крысы с вашего участка. Тараканы, например, даже радиации не боятся.