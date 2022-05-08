Для того чтобы чего-то добиться, нужно пахать. Иногда годами. Иногда десятилетиями. Не отвлекаться на постороннее. Жить, подчиняясь жесткой дисциплине. Видеть цель и преодолевать ради нее множество препятствий. Чтобы наконец получить заветный приз. Например, титул абсолютной чемпионки Эстонии по художественной гимнастике. Знакомьтесь. Мелани Келер – 19-летняя чемпионка 2022 года.
Чемпионка Эстонии Мелани Келер: «Это мой мир»
Разговаривая с Мелани, никогда не подумаешь, что общаешься со звездой – она очень искренна, проста и улыбчива. Однако именно она в этом году завоевала титул абсолютной чемпионки страны на чемпионате Эстонии по художественной гимнастике, который прошел с 21 по 23 апреля в Таллинне.
– Прежде всего, поздравляю тебя, это очень крутой результат.
– О да (Смеется.)! Я долго к этому шла и очень рада, что добилась своей цели. Я в гимнастике с детства, кажется, с четырех или пяти лет – привели по рекомендации врачей лечить косолапость, но в итоге это стало любовью. Сменила два клуба, а в 9 лет перешла в Elegance к Наталье Рачеевой и Юлии Темушкиной. Так с ними и осталась. Получается, что я в гимнастике уже 15 лет.
– За это время большинство детей успевает спорт возненавидеть и потом благополучно бросить.
– Я не из таких. Конечно, в детстве не отдаешь себе особого отчета, для чего занимаешься, но лично для меня триггером к пониманию стали слова Юлии Цветаевой, которая некоторое время была моим тренером. Она сказала, что в 13 лет уже участвовала в чемпионате Европы. Мне на тот момент было 11 лет, и ее слова произвели очень сильное впечатление, захотелось достичь того же. Плюс еще папа, который умел ставить передо мной небольшие цели. Например, сначала перейти из группы В в группу А.
– То есть в более сильную группу?
– Да. Вот там начались серьезные занятия, все оказалось непросто. Поначалу у меня, например, плохо шли растяжки, зато повезло со спиной. Это все индивидуальные особенности организма: кто-то легко тянется на шпагат, а кто-то легко гнется. Как природа заложит. Мне повезло со спиной – тоже генетика, потому что папа занимался фигурным катанием и его спину отмечали как невероятно гибкую. Мне она перешла по наследству. А вот с растяжкой так легко и просто не было. Нас, конечно, тренеры растягивали очень осторожно, но все равно это боль и страдания – вот, например, ты на шпагате с провисом между двумя стульями. И руки наверх. Но... мы знали, ради чего терпим.
– Ради чего? Неужели никогда не возникало желания все это бросить?
– Вы не поверите, но нет. Я живу гимнастикой, да и все наши девочки-гимнастки болеют этим видом спорта. Даже мысли не возникало, хотя мы тренируемся практически все время. У меня, например, тренировки шесть раз в неделю по два раза в день. Просыпаюсь, иду на тренировку, отдых, потом снова тренировка – если схематично.
– А учеба?
– Школу я закончила в прошлом году, а в университете взяла академический отпуск. Сейчас поясню, почему. Гимнастика – молодой вид спорта. Я имею в виду возраст спортсменов. Я сейчас на пике формы – мне 19 лет. Во всем мире гимнасты работают по принципу «спорт – учеба». В Эстонии наоборот: учеба – спорт. Может, кстати, поэтому многие наши перспективные гимнастки уходят, просто в какой-то момент перестают справляться с нагрузкой. Я решила сейчас сконцентрироваться на гимнастике, забрать максимум, пока есть возможности. С годами теряется гибкость и пластичность. История знает примеры возрастных гимнасток, но я хочу все взять именно сейчас, пока самый расцвет.
– По-моему, начало прекрасное – титул абсолютной чемпионки. Куда дальше?
– К этому титулу я долго шла, а в классе сениоров была несколько лет буквально в миллиметрах. В 2019 году до первого места не хватило 0,05 балла, в 2020-м – 0,8 балла. В 2021 тоже не хватило ерунды.
– Это же до слез.
– Да, три года плакала от досады, а в этом году – от счастья!
– На титуле чемпионки Эстонии ты вряд ли остановишься...
– Конечно, я буду идти дальше. У меня уже есть опыт выступления на международных соревнованиях, вообще, когда участвует множество стран, это огромный опыт, всегда есть, на кого смотреть, у кого учиться. Очень сильны гимнастки из Белоруссии, Греции, Казахстана, Болгарии, Франции. Но нам тоже есть что противопоставить, гимнастика в Эстонии сейчас очень хорошо развивается. У нас прекрасные спортсменки: Полина Мурашова, Аделина Беляева... Мое нескромное: на Miss Valentine по оценкам я стояла следующей после Алины Горносько – она бронзовый призер Олимпиады в Токио 2020. Это очень приятно. Впереди у нас сейчас World Challenge Cup – он состоится в конце мая в Португалии. Потом надеюсь попасть на чемпионат Европы.
– Что самое сложное в гимнастике для тебя?
– Сложно ежедневно преодолевать себя. Не в том смысле, что нужно куда-то каждый день ходить, я говорю о развитии. О том, что нужно ставить новые цели и достигать их. Сложно работать, когда не получается. Ужасно, когда на тренировке все прекрасно, на генеральных прогонах все прекрасно, а на выступлении все валится – такое бывало. Но когда любишь свое дело, все становится преодолимым. Это мой мир.
– Любовь любовью. Но гимнастика – это серьезный и травмоопасный вид спорта. Что чаще всего страдает у спортсмена?
– Спина. Она очень страдает от нагрузок. Связки, ноги, колени. Колени обычно болят у юных гимнасток – так называемая проблема роста. Организм растет, все болит. Нужно перетерпеть. Конечно, бывают и какие-то бытовые травмы. Один раз я два дня подряд ломала пальцы. В первый день у меня укатился обруч, я пыталась его поймать, извернулась кистью и... резкая боль, палец набок, но я дотренировалась. В травмопункте наложили гипс, но я ж не могу по такой ерунде останавливаться. А на следующий день неудачно поймала мяч, и мы снова поехали в травмопункт. Нас спрашивают, мол, на перевязку? Какое там... Но тренировки я не бросила – занималась без инвентаря, потому что очень важно сохранить дыхалку. Несмотря на то, что программа длится всего полторы минуты, мы выполняем такое количество прыжков и элементов, что хорошее дыхание просто необходимо.
– А что будет, когда карьера закончится?
– Я думала об этом. Спорт однозначно никуда не денется, я хочу тренировать. Сейчас уже веду параллельно со своим тренером группу. Но это оставлю как хобби, все же нужна и основная профессия.
Справка
2009 год – первые соревнования (Lootuste Karikavõistlused), которые проходили в Тарту.
2013 год – первые международные соревнования. Они были в Латвии, в городе Кекава. Тогда еще Мелани соревновалась в группе В, заняла 3-е место. По словам гимнастки, она не могла поверить и была вне себя от счастья.
2015 год – впервые вошла в тройку лидеров в многоборье (финалы Кубка Надежд).
2022 год – Miss Valentine стал одним из самых запомнившихся соревнований, где Мелани заняла 2-е место в упражнении с обручем.
2022 год, апрель – титул абсолютной чемпионки Эстонии по художественной гимнастике.