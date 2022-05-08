Чемпионка Эстонии Мелани Келер: «Это мой мир»

Разговаривая с Мелани, никогда не подумаешь, что общаешься со звездой – она очень искренна, проста и улыбчива. Однако именно она в этом году завоевала титул абсолютной чемпионки страны на чемпионате Эстонии по художественной гимнастике, который прошел с 21 по 23 апреля в Таллинне.

– Прежде всего, поздравляю тебя, это очень крутой результат.

– О да (Смеется.)! Я долго к этому шла и очень рада, что добилась своей цели. Я в гимнастике с детства, кажется, с четырех или пяти лет – привели по рекомендации врачей лечить косолапость, но в итоге это стало любовью. Сменила два клуба, а в 9 лет перешла в Elegance к Наталье Рачеевой и Юлии Темушкиной. Так с ними и осталась. Получается, что я в гимнастике уже 15 лет.

– За это время большинство детей успевает спорт возненавидеть и потом благополучно бросить.

– Я не из таких. Конечно, в детстве не отдаешь себе особого отчета, для чего занимаешься, но лично для меня триггером к пониманию стали слова Юлии Цветаевой, которая некоторое время была моим тренером. Она сказала, что в 13 лет уже участвовала в чемпионате Европы. Мне на тот момент было 11 лет, и ее слова произвели очень сильное впечатление, захотелось достичь того же. Плюс еще папа, который умел ставить передо мной небольшие цели. Например, сначала перейти из группы В в группу А.

– То есть в более сильную группу?

– Да. Вот там начались серьезные занятия, все оказалось непросто. Поначалу у меня, например, плохо шли растяжки, зато повезло со спиной. Это все индивидуальные особенности организма: кто-то легко тянется на шпагат, а кто-то легко гнется. Как природа заложит. Мне повезло со спиной – тоже генетика, потому что папа занимался фигурным катанием и его спину отмечали как невероятно гибкую. Мне она перешла по наследству. А вот с растяжкой так легко и просто не было. Нас, конечно, тренеры растягивали очень осторожно, но все равно это боль и страдания – вот, например, ты на шпагате с провисом между двумя стульями. И руки наверх. Но... мы знали, ради чего терпим.

– Ради чего? Неужели никогда не возникало желания все это бросить?

– Вы не поверите, но нет. Я живу гимнастикой, да и все наши девочки-гимнастки болеют этим видом спорта. Даже мысли не возникало, хотя мы тренируемся практически все время. У меня, например, тренировки шесть раз в неделю по два раза в день. Просыпаюсь, иду на тренировку, отдых, потом снова тренировка – если схематично.

– А учеба?