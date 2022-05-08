Fusebox: за огромной прибылью Eesti Energia стоит устаревшая бизнес-модель

«Прискорбно слышать, что Eesti Energia планирует продолжать свою старую бизнес-модель, — сказал основатель и генеральный директор Fusebox Тарво Ынг. — Таким образом, вместо того, чтобы разрабатывать новые и экологически чистые источники энергии, они продолжают, проще говоря, топить печь. Хотя понятно, что обеспечение безопасности энергоснабжения имеет важное значение для государства, существуют и лучшие альтернативы использованию горючего сланца для резервных мощностей».

В качестве примера Тарво Ынг привел решение по управлению потреблением, направленное на повышение эффективности потребления компаний. «Многие потребители электроэнергии обладают гибкостью, которая до сих пор не используется», — сказал Ынг, отметив, что сегодня почти каждая компания может сократить свое потребление на несколько процентов в краткосрочной перспективе, не затрагивая при этом свой основной бизнес.

Однако, по его словам, такого подхода было бы достаточно, чтобы сократить работу загрязняющих окружающую среду сланцевых заводов. «Помимо более чистой природы, это также снизит цену на электроэнергию для конечного потребителя».

Пусть страна проложит путь

Хотя повышение эффективности потребления привело бы к более чистой окружающей среде, а также к снижению стоимости и цен на электроэнергию, сегодня многие эстонские предприятия не обращают на это внимания, и здесь Тарво Ынг видит недостаток информированности о рынке.

«Государство не может полагаться только на новаторство частных компаний, а должно указать правильный путь через законы, органы местного самоуправления и госконтроль, —сказал Ынг. — Хотя на местном рынке есть много положительных примеров компаний, уделяющих приоритетное внимание эффективности потребления, следует признать, что подавляющее большинство не предприняло никаких шагов в этом направлении».

Компания Fusebox разработала интеллектуальное облачное решение для управления электропотреблением, которое позволяет как потребителям энергии, так и распределенным производителям изменять свое потребление энергии, отключая машины или регулируя их потребление таким образом, чтобы снизить чистую нагрузку на систему электроснабжения и избежать высоких предельных цен.

Комментарий AS Eesti Energia:

Eesti Energia является крупнейшим производителем энергии ветра в странах Балтии. Мы одновременно строим четыре новых ветряных электростанции, чтобы обеспечить наших клиентов более доступной электроэнергией. Мы строим новые ветряные и солнечные парки в сотрудничестве с бизнес-клиентами и бытовыми заказчиками, которые заинтересованы в заключении с нами долгосрочных контрактов и с которыми мы претворяем в жизнь зеленый поворот.

Действительно, в странах Балтии еще слишком мало дешевых производственных мощностей – ветряных и солнечных электростанций. Поэтому потребность в не зависящем от погоды контролируемом производстве отпадет нескоро. Нарвские тепловые электростанции используют для производства электроэнергии не только горючие сланцы, но и полукоксовый газ и древесные отходы, и их выбросы CO2 неуклонно снижаются. Станции участвуют в рынке электроэнергии только при наличии рыночного спроса на эту продукцию.

В одном представителеь Fusebox прав — умная интеграция бытового оборудования в систему электроснабжения очень разумна и полезна, поэтому Eesti Energia уже давно подключает бытовое оборудование к платформе виртуальной электростанции.

Почему это необходимо? Растущая доля возобновляемой энергии создает гораздо большую потребность в перебалансировке энергетической системы, если не дует ветер или не светит солнце. Более затратный способ сделать это — строить большие и дорогие хранилища и электростанции. Более эффективный и экономичный способ — сделать энергопотребляющее или производящее энергию оборудование более «умным» и воспользоваться преимуществами его гибкости. Вот почему все больше и больше компаний находят партнера в лице Eesti Energia, чтобы использовать свое оборудование на пользу как себе, так и электроэнергетической системе Эстонии.

