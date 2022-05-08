В то время как Eesti Energia объявила в четверг, что из-за высоких цен на электроэнергию за первые три месяца года фирмой получена чистая прибыль в размере 77 миллионов евро, доходы государства из-за энергетического кризиса не выросли на сумму, которая была бы даже близко к вышеупомянутой.
Высокие цены на электроэнергию не оседают в кошельке государства
Как сообщили Postimees в Министерстве финансов, уплата налога с оборота во всем энергетическом секторе в первом квартале выросла на 42,5%, но эта сумма составила 19 млн евро. Больших поступлений не стоит ждать и с акцизов, поскольку они оплачиваются с объема, а не с цены.
Это означает, что огромные суммы за дорогую электроэнергию через государственную казну возвращаются обратно к Eesti Energia. «Наша дивидендная политика согласована с государством, и мы по-прежнему планируем выплачивать половину нашей прибыли в качестве дивидендов. На прошлой неделе мы перевели в государственный бюджет Эстонии 46,7 млн евро в виде дивидендов плюс соответствующие налоги. Кроме того, стоит помнить, что мы выплачиваем дивиденды 60 000 акционерам», — сказал журналистам председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.
По его словам, если процент дивидендов будет увеличен или произведена внеочередная выплата, пострадают инвестиции и стратегия развития компании. "Мы быстро растем. Если взять нашу задачу по переходу на зеленую энергию, тут требуются сотни миллионов, я бы сказал, миллиарды инвестиций. В этом контексте выплата половины прибыли в виде дивидендов является невыполнимой миссией. Но сейчас я думаю, что мы справимся: сохрам дивидендную линию и сделаем инвестиции».
Хотя зимой правительство, разрабатывая меры энергоподдержки, надеялось на временное облегчение ситуации на рынке электроэнергии после отопительного сезона, на самом деле эта надежда не оправдалась. Средняя биржевая цена в апреле составляла 100 евро за мегаватт-час, что всего на четыре евро дешевле, чем в феврале. Май начался так, что среднесуточная цена еще не опускалась ниже 130 евро. Поэтому кое-где уже обыгрывалась идея снижения налога с оборота, чтобы смягчить рост цен на энергоносители.
Однако, по мнению Минфина, эта мера дорого обойдется государственному бюджету. «Снижение ставки налога с оборота на энергию (газ, электроэнергию и тепло) с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года сократит поступления налога с оборота примерно на 80 миллионов евро».
Девятипроцентный налог с оборота также был бы абсолютным минимумом, поскольку директива ЕС по не допускает нулевой налог.
В Минфине Postimees сообщили, что они не поддерживают это предложение. «Снижение налоговой ставки было бы неэффективной мерой по снижению роста цен, так как это не адресная мера. Введение пониженной ставки НДС окажет небольшой положительный эффект на конечного потребителя, так как средний счет сократится менее чем на 10%. Подсчитано, что среднемесячное снижение счетов за электроэнергию, тепло и централизованное отопление составит всего 5-6 евро. Это при условии, что эффект от снижения налога коснется и потребителей, что вовсе не обязательно».