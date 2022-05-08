Высокие цены на электроэнергию не оседают в кошельке государства

Как сообщили Postimees в Министерстве финансов, уплата налога с оборота во всем энергетическом секторе в первом квартале выросла на 42,5%, но эта сумма составила 19 млн евро. Больших поступлений не стоит ждать и с акцизов, поскольку они оплачиваются с объема, а не с цены.

Это означает, что огромные суммы за дорогую электроэнергию через государственную казну возвращаются обратно к Eesti Energia. «Наша дивидендная политика согласована с государством, и мы по-прежнему планируем выплачивать половину нашей прибыли в качестве дивидендов. На прошлой неделе мы перевели в государственный бюджет Эстонии 46,7 млн ​​евро в виде дивидендов плюс соответствующие налоги. Кроме того, стоит помнить, что мы выплачиваем дивиденды 60 000 акционерам», — сказал журналистам председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

По его словам, если процент дивидендов будет увеличен или произведена внеочередная выплата, пострадают инвестиции и стратегия развития компании. "Мы быстро растем. Если взять нашу задачу по переходу на зеленую энергию, тут требуются сотни миллионов, я бы сказал, миллиарды инвестиций. В этом контексте выплата половины прибыли в виде дивидендов является невыполнимой миссией. Но сейчас я думаю, что мы справимся: сохрам дивидендную линию и сделаем инвестиции».

Хотя зимой правительство, разрабатывая меры энергоподдержки, надеялось на временное облегчение ситуации на рынке электроэнергии после отопительного сезона, на самом деле эта надежда не оправдалась. Средняя биржевая цена в апреле составляла 100 евро за мегаватт-час, что всего на четыре евро дешевле, чем в феврале. Май начался так, что среднесуточная цена еще не опускалась ниже 130 евро. Поэтому кое-где уже обыгрывалась идея снижения налога с оборота, чтобы смягчить рост цен на энергоносители.

Однако, по мнению Минфина, эта мера дорого обойдется государственному бюджету. «Снижение ставки налога с оборота на энергию (газ, электроэнергию и тепло) с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года сократит поступления налога с оборота примерно на 80 миллионов евро».

Девятипроцентный налог с оборота также был бы абсолютным минимумом, поскольку директива ЕС по не допускает нулевой налог.