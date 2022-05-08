Вируский уездный суд на этой неделе отклонил иск бывшего члена правления госфирмы Eesti Vanglatööstus Ингара Метсаталу, настаивавшего на том, что его отстранение от занимаемой должности было незаконным, сообщает Rus.ERR, добавляя, что суд также обязал Метсаталу оплатить издержки ответчика на разбирательство в размере 5378 евро.
Экс-глава компании по трудоустройству заключенных проиграл в суде спор о своем увольнении
Экс-глава компании по трудоустройству заключенных проиграл в суде спор о своем увольнении
Трудовой договор между Ингаром Метсаталу и занимающейся трудовой занятостью заключенных фирмой Eesti Vanglatööstus был заключен 29 октября 2018 года и должен был действовать три года, однако 30 апреля 2020 года совет компании решил с 1 мая отозвать Метсаталу с должности члена правления.
В своем исковом заявлении Ингар Метсаталу отметил, что считает такое решение необоснованным, поскольку, как уверяет бывший чиновник, он не нарушал ни свой трудовой договор, ни обязанности члена правления, вытекающие из закона.
В своем иске Метсаталу также обвинил члена совета Eesti Vanglatööstus Маргуса Илмъярва в клевете в своей адрес со страниц СМИ, считая, что тот косвенно назвал его некомпетентным руководителем.
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