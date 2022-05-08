Экс-глава компании по трудоустройству заключенных проиграл в суде спор о своем увольнении

Трудовой договор между Ингаром Метсаталу и занимающейся трудовой занятостью заключенных фирмой Eesti Vanglatööstus был заключен 29 октября 2018 года и должен был действовать три года, однако 30 апреля 2020 года совет компании решил с 1 мая отозвать Метсаталу с должности члена правления.

В своем исковом заявлении Ингар Метсаталу отметил, что считает такое решение необоснованным, поскольку, как уверяет бывший чиновник, он не нарушал ни свой трудовой договор, ни обязанности члена правления, вытекающие из закона.