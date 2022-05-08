"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе": Зеленский записал обращение ко дню памяти и примирения

Видео снято на фоне разрушенных и частично сгоревших домов в Бородянке Киевской области. Видео - черно-белое. В начале обращения Зеленский спрашивает: "Может ли стать черно-белой весна?"

"В этом году мы говорим "Никогда снова" иначе. Мы слышим "Никогда снова" иначе.

Это звучит болезненно, жестоко. Без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите: никогда снова? Расскажите об этом Украине.(…)

24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали страшные взрывы. Мы услышали: снова. Из этого лозунга выбросили слово "никогда". Ампутировали во время так называемой спецоперации. Вонзили нож в сердце и, глядя в глаза, сказали: