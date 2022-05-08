В таллиннском порту Ванасадам в воскресенье ошвартовался круизный лайнер Preziosa, крестной матерью судна является звезда итальянского киноэкрана Софи Лорен.
В таллиннском порту Ванасадам ошвартовался 333-метровый круизный лайнер
Как сообщили BNS в администрации порта, судно длиной 333 метра под флагом Панамы прибыло в Таллинн из Хельсинки, в воскресенье вечером лайнер отправится в Стокгольм.
Preziosa совершает 12-дневный круиз, который начался и завершится в немецком городе Киль. Стоимость лайнера 550 млн долларов, высота судна 66 метров, у него 18 палуб, 13 из них отведены под каюты пассажиров.
В предстоящий четверг в Таллинн прибудет круизный лайнер Voyager Of The Seas, который побывал в Таллинне и в прошлый четверг, во время круизного рейса.
Такие же рейсы — из Копенгагена в Стокгольм, Таллинн и Хельсинки — и затем вновь в Копенгаген совершат в этом сезоне и другие суда. Voyager Of The Seas – судно длиной 311 метров и стоимостью 650 млн долларов. Крестной матерью этого судна является знаменитая фигуристка из Восточной Германии Катарина Витт.
Если в прежние годы в Таллинн на пару дней заходили круизные суда и из Петербурга, то после вторжения России в Украину суда из страны-агрессора в Эстонию, как и в другие порты стран ЕС не заходят.