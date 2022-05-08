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Бывший генсек: Швеции и Финляндии надо вступать в НАТО, пока Путин занят Украиной

РБК
Бывший генсек: Швеции и Финляндии надо вступать в НАТО, пока Путин занят Украиной
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Андерс Фог Расмуссен поприветствовал датские истребители.
Андерс Фог Расмуссен поприветствовал датские истребители. Фото: twitter

Швеции и Финляндии следует воспользоваться возможностью как можно быстрее вступить в НАТО, пока президент России Владимир Путин занят войной против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий бывшего генсека ООН Андерса Фог Расмуссена для CNBS.

"Что касается Финляндии и Швеции, я думаю, что у этих двух стран есть возможность присоединиться именно сейчас, потому что Путин занят другими делами. Он ничего не может с этим поделать", - отметил он.

По его мнению, может пройти несколько месяцев, прежде чем их членство станет официальным.

"Даже если это считается срочной процедурой, а так оно и есть, это займет несколько месяцев, потому что вам нужно пройти через 30 парламентов, прежде чем можно будет ратифицировать во всем НАТО", - добавил Расмуссен.

Напомним, ранее сообщалось, что США станут гарантом безопасности Швеции до вступления в НАТО.

А министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон поддержит Финляндию и Швецию в случае нападения России.

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