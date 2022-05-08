Принадлежащий эстонскому бизнесмену Олегу Осиновскому Даугавпилсский локомотиворемонтный завод уволил 200 сотрудников, сообщает DV.ee со ссылкой на портал Латвийского общественного вещания LSM.lv.
Латвийский завод Олега Осиновского увольняет 200 работников
Латвийский завод Олега Осиновского увольняет 200 работников
Латвийское предприятие Осиновского вынуждено сокращать расходы. Компания, в которой до недавнего времени работало около 600 человек, объявила в марте, что планирует уволить 240 человек до конца мая нынешнего года
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