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Латвийский завод Олега Осиновского увольняет 200 работников

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Латвийский завод Олега Осиновского увольняет 200 работников
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Эстонский бизнесмен Олег Осиновский
Эстонский бизнесмен Олег Осиновский Фото: Ieva Leiniša/LETA

Принадлежащий эстонскому бизнесмену Олегу Осиновскому Даугавпилсский локомотиворемонтный завод уволил 200 сотрудников, сообщает DV.ee со ссылкой на портал Латвийского общественного вещания LSM.lv.

Латвийское предприятие Осиновского вынуждено сокращать расходы. Компания, в которой до недавнего времени работало около 600 человек, объявила в марте, что планирует уволить 240 человек до конца мая нынешнего года

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