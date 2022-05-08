Проект Нарвского аэродрома изменят, чтобы не летать над Россией

Глава целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» Теэт Куусмик сообщает, что проект Нарвского аэродрома в Олгина решено скорректировать: первоначально предполагалось, что будущая воздушная гавань сможет принимать в том числе средние бизнес-джеты (mid-size jets), однако, на сегодня решено ограничиться эксплуатацией небольших самолетов, способных долететь без дозаправки до Таллинна, Хельсинки, Риги и, потенциально, Санкт-Петербурга.

Как пояснил Куусмик, если более крупным воздушным судам потребуется разворот для повторного захода на посадку, им придется делать его в том числе над территорией России, что в текущих условиях связано с дополнительными рисками и потребует изменения международных соглашений.