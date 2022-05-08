Проектируемый аэродром в поселке Олгина рядом с Нарвой будет принимать только небольшие бизнес-джеты, способные добраться лишь до ближайших европейских столиц, пишет DV.ee, объясняя, что такое решение принято, чтоб избежать необходимости разворачиваться над территорией России при повторном заходе на посадку.
Проект Нарвского аэродрома изменят, чтобы не летать над Россией
Глава целевого учреждения «Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа» Теэт Куусмик сообщает, что проект Нарвского аэродрома в Олгина решено скорректировать: первоначально предполагалось, что будущая воздушная гавань сможет принимать в том числе средние бизнес-джеты (mid-size jets), однако, на сегодня решено ограничиться эксплуатацией небольших самолетов, способных долететь без дозаправки до Таллинна, Хельсинки, Риги и, потенциально, Санкт-Петербурга.
Как пояснил Куусмик, если более крупным воздушным судам потребуется разворот для повторного захода на посадку, им придется делать его в том числе над территорией России, что в текущих условиях связано с дополнительными рисками и потребует изменения международных соглашений.
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