ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Карис: будь моя воля, я вручил бы титул матери года всем матерям

Президент также затронул тему семейного насилия и сказал, что титул «Мать года» не должен зависеть от материального положения семьи и что родительский отпуск при необходимости должен быть доступен также и бабушкам и дедушкам.

"Ужасно, что где-то — а это происходит у нас, в Европе — зло загоняет детей и их матерей искать укрытия в подвалах и станциях метро. Что дети играют посреди руин разбомбленных домов. Что в городских парках дети хоронят своих убитых матерей, а матери — своих погибших детей, - сказал Карис. - Пожалуйста, подумайте сегодня — с сочувствием и перехватывающей дыхание печалью — о матерях и детях Украины, обо всей глубине переживаемой ими трагедии которых мы можем только догадываться. Мы не забудем эту войну, мы не смиримся с ней и не привыкнем к ней».

Карис затронул в своем выступлении также судьбу матерей, на долю которых выпадает душевное или физическое насилие, творимое их супругами, а также женщин, которым приходится в суде отстаивать право на алименты для своих детей.

"И в Эстонии матери подвергаются избиениям, а по ночам плачут в подушку, и у нас в приютах укрываются дети и матери, которым больше не достает сил переносить боль», - сказал Карис, призвав рассматривать роль матери в обществе шире, видеть в матери еще и женщину.

"Мать — это еще и женщина, это еще и личность. И общество должно делать все для того, чтобы каждая мать, наряду с ролью матери, могла бы реализовать себя наиболее подходящим ей способом. Женщина может быть «супер-мамой» и завоевать титул Матери года, даже если она и не замужем — и ни у кого нет права оспаривать это. Женщина может оставить свои четверых детей на отца или на бабушек-дедушек, или под опеку няне — и отправиться за границу в университет на учебу, или в концертное турне, чтобы играть на виолончели. И она будет самой лучшей мамой, потому что вернется к детям отдохнувшей и умудренной. Так что да, они просто лучшие мамы».

Президент подчеркнул, что каждой матери необходим отдых и она должна его получать — не только в День матери, но каждый день, поскольку ходить на работу порой гораздо легче, чем сидеть дома с тремя детьми. И каждый отец мог бы максимально насладиться отпуском со своим ребенком, чтобы ощутить все нюансы родительства.

"И почему бы не расширить право материнского отпуска на бабушек предпенсионного возраста, в случае, если мать захотела и дальше ходить на работу? Можно было бы, если мы так захотим, - отметил Карис. - Материнский отпуск и детский отпуск — на самом деле эти определения вводят в заблуждение. Научить ребенка ходить и говорить — это для матери вовсе не отпуск, это серьезная работа, 24 часа в сутки и все семь дней в неделю. Так что стоило бы филологам поломать голову и придумать правильное название этому отпуску».