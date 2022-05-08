Лидер Приднестровья опроверг слухи о мобилизации

«После случившихся атак в Приднестровье введен »красный« уровень террористической опасности с реализацией соответствующих мер профилактики и защиты населения. Правоохранительные органы республики переведены на усиленный режим несения службы. Вооруженные силы ПМР и ОГРВ в Приднестровье несут службу в штатном режиме. Никаких изменений нет», - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале в связи с новыми сообщениями о якобы проведении мобилизации и переводе Вооруженных сил Приднестровья в полную боевую готовность.

Эти сообщения опубликовал ряд СМИ со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.

Красносельский подчеркнул, что Приднестровье выступает за мир и развитие, а также добрососедские отношения с Молдавией и Украиной.