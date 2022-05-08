ПАРАДОКС ⟩ Солнце светит и ветер дует по обе стороны Финского залива, но в Эстонии электричество в четыре раза дороже

В то время как в ценовой зоне Эстонии на бирже Nord Pool мегаватт-час электроэнергии стоил вчера в среднем 158,65 евро, в Финляндии он стоил всего 36,07 евро. Если в мае прошлого года цены в Эстонии и Финляндии были более или менее равными, то сегодня в Эстонии электроэнергия стоит в 2,5 раза дороже, чем в прошлом году, а в Финляндии значительно дешевле, чем в прошлом году.

По словам пресс-секретаря Eesti Energia Прийта Лутса, причины разницы в цене те же, что и раньше. «Финляндия получает дешевую энергию из Швеции, и внутреннее производство ветра в Финляндии также находится на высоком уровне», — сказал Лутс.

В северной Швеции и северной Норвегии электроэнергия стоила накануне чуть больше 5 евро за МВтч, но в южных регионах цены во много раз выше из-за ограниченной пропускной способности межсетевого соединения. Если бы везде было достаточно подключений, мы бы - по крайней мере, теоретически - видели везде примерно одинаковую цену.

«Дальше электроэнергия перемещается из Финляндии в Эстонию, но поскольку спрос в странах Балтии выше, чем пропускная способность соединений, цена в Эстонии выше, а в Латвии и Литве в свою очередь — еще выше».

Лутс добавил, что, поскольку в странах Балтии пока недостаточно ветряных и солнечных электростанций, для удовлетворения спроса будут запущены более дорогие электростанции. «Уже давно цену формируют газовые станции, используемое которыми топливо, как известно, дорогое».

Если посмотреть на текущие данные Elering о производстве и потреблении, Эстония может производить в пиковые часы максимум около 125 МВтч энергии ветра и 240 МВтч энергии солнца, но потребление превышает 800 МВтч в часы пик. Таким образом, чтобы снизить цену, нам нужно как минимум столько же зеленой энергии, сколько удается производить до сих пор.

По мнению экспертов, недопустимо, чтобы проекты зеленой энергетики тянулись годами. Главный экономист Luminor Ленно Уускюла на этой недеое отметил, что полагаться на биржу электроэнергии в Эстонии было большой ошибкой и что рыночные правила биржи электроэнергии не благоприятствуют ценовой конкуренции.

«В ближайшие годы потребуется больше мощностей по выработке электроэнергии, что в будущем снова привело бы к снижению цены. А пока необходимо компенсировать потребителям повышение цен таким образом, чтобы оно не выражалось в росте цен. Зеленый поворот должен быть справедливым и инклюзивным», — подчеркнул экономист.