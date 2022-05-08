Завтра Рийгикогу приступит к повторному рассмотрению Закона об иностранцах

Новая редакция Закона об иностранцах упрощает наем на работу в Эстонию граждан третьих стран. В частности, в законе не будет больше требования платить таким работникам зарплату не менее средней по стране - cоответствующие поправки в Закон об иностранцах и Закон о предоставлении международной защиты иностранцам были приняты 11 апреля, однако президент Эстонии Алар Карис не стал их провозглашать, сославшись на нарушения процедурных норм при рассмотрении законопроекта в парламенте.