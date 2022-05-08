Пресс-служба Рийгикогу в воскресенье опубликовала план работы парламента на следующую неделю, из которого следует, что уже в понедельник, 9 мая, парламент приступит к повторному рассмотрению поправок в Закон об иностранцах, пишет Rus.ERR.
Завтра Рийгикогу приступит к повторному рассмотрению Закона об иностранцах
Ранее президент Эстонии Алар Карис отказался провозглашать их из-за процедурных нарушений при прохождении законопроекта в парламенте.
Ранее о намерении принять поправки в Закон об иностранцах в неизменном виде сообщили премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и член центристской фракции Тынис Мёльдер.
Новая редакция Закона об иностранцах упрощает наем на работу в Эстонию граждан третьих стран. В частности, в законе не будет больше требования платить таким работникам зарплату не менее средней по стране - cоответствующие поправки в Закон об иностранцах и Закон о предоставлении международной защиты иностранцам были приняты 11 апреля, однако президент Эстонии Алар Карис не стал их провозглашать, сославшись на нарушения процедурных норм при рассмотрении законопроекта в парламенте.