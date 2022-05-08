Галерея ⟩ Тартуский марафон по пересеченной местности: в шестой раз первым финишировал Мукунга

Мукунга сказал Tartu Postimees, что марафон по пересеченной местности стал его первым соревнованием в этом году. Последняя запоминающаяся победа Мукунги была в 2017 году, когда он пробежал марафон в носках. На этот раз мужчина был в кроссовках.

Сегодня его главным соперником стал Рауно Лаументс из Tartu SS Kalev, который отстал от Мукунги всего на 48 секунд, пройдя марафон за 01:22:49. Третье место занял Берт Типпи, отстав на 2 минуты и 47 секунд.

Юлари Кайс, победитель 42-километрового марафона, отдалился от группы бегунов уже на 10-м километре, а дальше разница в дистанции со вторым и третьим местом составляла уже около пяти минут. Кайс закончил марафон со временем 02:41:47. Кайс не поднялся на пьедестал для получения медали и цветов, к моменту начала церемонии он уже отправился отдыхать.