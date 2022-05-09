Дипломат: люди хотят, чтобы не было войны и видят в Евросоюзе антивоенную силу

- 9 мая 1950 года тогдашний глава МИДа Франции Робер Шуман изложил идею нового вида политического сотрудничества, которое сделало бы немыслимой войну между населяющими Европу народами. Шуман предложил европейским странам создать совместную структуру, которая могла бы распоряжаться такими ресурсами, как уголь и руда. Вскоре было учреждено Европейское объединение угля и стали. Считается, что Шуман заложил первый камень в фундамент ЕС. В общем, единая Европа начала строиться с темы управления природными ресурсами. Можно ли сказать, что сейчас один из самых серьезных вызовов, с которым столкнулось европейское единство, связан из-за российской агрессии именно с сырьевым вопросом? Справится ли Европа с этим вызовом?

- Во-первых, нужно помнить, что с момента принятии декларации Шумана в Европе не было войн между государствами. К сожалению, сейчас в Европе идет война. Россия совершила военное вторжение в Украину. В последние годы при разговорах на тему истории создания Евросоюза было трудно объяснить кому-то, что инициатива создания европейского сообщества возникла когда-то с целью недопущения войны. Мне самому было трудно объяснить это студентам или чиновникам. Когда доводилось говорить людям, что это был изначально миротворческий проект, всем это оказывалось не слишком интересно. Всем казалось, что единая Европа — это больше об экономике и о возможности путешествовать, а не о мире и войне.

Но сейчас все это воспринимается уже по-другому. Сейчас люди хотят, чтобы не было войны, и видят в Евросоюзе антивоенную силу. Единство Евросоюза становится очень важным в том плане, что оно оказывается противовесом авторитаризму России. Поэтому политическое единство Евросоюза стало сейчас казаться людям в Европе очень нужным. Что же касается сырьевых ресурсов, то сейчас, спустя 72 года после декларации Шумана, нужно снова найти решение, которое способствовало бы процветанию европейской экономики. Но при этом такое решение, которое позволяло бы Европе оказывать всестороннюю поддержку Украине.

- Как это было и в последние годы, посвященные Дню Европы мероприятия проходят на центральных площадях крупнейших городов Эстонии, но от ситуации последних лет сегодняшние мероприятия отличает, конечно, тема поддержки Украины. В частности, сегодня перед зданием МИДа в Таллинне пройдет бесплатный концерт, и как сказала Эва-Мария Лийметс, глава МИДа Эстонии, этот концерт посвящен тем же ценностям, за которые выступает ЕС и за которые сейчас борется Украина. Насколько в Европе не только к политикам, но и к рядовым жителям уже пришло понимание того, что Украина воюет сейчас с Россией не только за себя, но и за европейцев, за их свободу?