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Дипломат: люди хотят, чтобы не было войны и видят в Евросоюзе антивоенную силу

Павел Соболев
Дипломат: люди хотят, чтобы не было войны и видят в Евросоюзе антивоенную силу
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  • Евросоюз на уровне первоначального замысла был не экономическим, а миротворческим проектом
  • Эстония не может позволить себе устать от необходимости помогать Украине
  • К сожалению, войны хочет не только Путин, но и значительная часть населения РФ

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, представитель МИДа Эстонии по восточному партнерству, дипломат Герт Антсу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся новых значений отмечающегося 9 мая Дня Европы и европейского единства в поддержке Украины.

- 9 мая 1950 года тогдашний глава МИДа Франции Робер Шуман изложил идею нового вида политического сотрудничества, которое сделало бы немыслимой войну между населяющими Европу народами. Шуман предложил европейским странам создать совместную структуру, которая могла бы распоряжаться такими ресурсами, как уголь и руда. Вскоре было учреждено Европейское объединение угля и стали. Считается, что Шуман заложил первый камень в фундамент ЕС. В общем, единая Европа начала строиться с темы управления природными ресурсами. Можно ли сказать, что сейчас один из самых серьезных вызовов, с которым столкнулось европейское единство, связан из-за российской агрессии именно с сырьевым вопросом? Справится ли Европа с этим вызовом?

- Во-первых, нужно помнить, что с момента принятии декларации Шумана в Европе не было войн между государствами. К сожалению, сейчас в Европе идет война. Россия совершила военное вторжение в Украину. В последние годы при разговорах на тему истории создания Евросоюза было трудно объяснить кому-то, что инициатива создания европейского сообщества возникла когда-то с целью недопущения войны. Мне самому было трудно объяснить это студентам или чиновникам. Когда доводилось говорить людям, что это был изначально миротворческий проект, всем это оказывалось не слишком интересно. Всем казалось, что единая Европа — это больше об экономике и о возможности путешествовать, а не о мире и войне.

Но сейчас все это воспринимается уже по-другому. Сейчас люди хотят, чтобы не было войны, и видят в Евросоюзе антивоенную силу. Единство Евросоюза становится очень важным в том плане, что оно оказывается противовесом авторитаризму России. Поэтому политическое единство Евросоюза стало сейчас казаться людям в Европе очень нужным. Что же касается сырьевых ресурсов, то сейчас, спустя 72 года после декларации Шумана, нужно снова найти решение, которое способствовало бы процветанию европейской экономики. Но при этом такое решение, которое позволяло бы Европе оказывать всестороннюю поддержку Украине.

- Как это было и в последние годы, посвященные Дню Европы мероприятия проходят на центральных площадях крупнейших городов Эстонии, но от ситуации последних лет сегодняшние мероприятия отличает, конечно, тема поддержки Украины. В частности, сегодня перед зданием МИДа в Таллинне пройдет бесплатный концерт, и как сказала Эва-Мария Лийметс, глава МИДа Эстонии, этот концерт посвящен тем же ценностям, за которые выступает ЕС и за которые сейчас борется Украина. Насколько в Европе не только к политикам, но и к рядовым жителям уже пришло понимание того, что Украина воюет сейчас с Россией не только за себя, но и за европейцев, за их свободу?

- Да, это понимание пришло. Наверное, совсем недавно казалось, что европейские ценности — довольно абстрактное понятие. Ну, или что эти ценности — что-то такое, что есть уже как бы само по себе и не нуждается в какой-то дополнительной защите. Мол, свободные общества уже существуют и бороться за их сохранение вроде бы и не нужно. Сейчас же стало ясно, что эти общества нуждаются в защите. Европейцы понимают, что украинцы сражаются сейчас не только за свою независимость, но и за Европу. Можно даже сказать, что украинцы сражаются сейчас за западную цивилизацию.

В Эстонии, конечно, поддержка Украины очень заметна, но можно констатировать, что в последнее время во многих государствах ЕС стала, например, расти поддержка вступлению Украины в Евросоюз. У населения европейских стран растет поддержка решений правительств этих государств по поставкам Украине оружия. Если раньше многим людям в ЕС Украина казалась не очень интересной и не очень близкой страной, то теперь все больше людей понимает, что Украина — это часть Европы.

- В последние месяцы у жителей Эстонии наблюдается очень высокая воля оказывать поддержку и Украине, и украинским беженцам. Можно ли надеяться, что эта воля со временем не ослабнет, что беженцы по-прежнему смогут рассчитывать здесь на участливое к себе отношение? Хочется в это верить, но темы инфляции, безработицы, энергокризиса по мере обретения ими остроты все-таки могут влиять на настроения в обществе…

- Я очень горжусь той поддержкой, которую Эстония и жители нашей страны оказывают Украине и украинцам. Надеюсь, что мы не позволим себе испытать усталость от оказания помощи беженцам и Украине. Надо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора, а также поддерживать украинцев, которые живут сейчас здесь. Поддерживать вплоть до победы Украины в этой войне.

- Глава канадского правительства Джастин Трюдо вчера, находясь в Киеве, сказал, что десятки лет назад солдаты стран-союзников, в том числе Украины и России, стояли плечом к плечу и побороли фашизм, а вот то, что делает сегодня Владимир Путин, является позором. Вчера же первая леди США Джилл Байден встретилась в Ужгороде с супругой президента Украины, музыканты группы U2 дали концерт на станции киевского метро. Широта международной поддержки Украины поражает; Россия же в своей позорной военной авантюре практически осталась без союзников. Есть ли надежда, что Кремль начнет пытаться искать способы отступления из Украины с «сохранением лица», или низкий уровень связи с реальностью Владимира Путина не слишком позволяет на это рассчитывать?

- Уровень связи с реальностью Путина, наверное, действительно низкий, но, увы, ведь нельзя говорить в этой плоскости только о Путине. Кажется, большинство людей в России тоже хочет победы в этой войне. Сегодня Путин на параде не декларировал победу, так как он, скорее всего, понимает, что люди ему не поверили бы. Все видят, что никакой победы Россия в Украине к настоящему моменту не одержала. Однако очень многие люди в России не хотят прекращения войны. Они хотят, чтобы Россия победила, но в то же время не хотят платить какую-то личную цену за эту победу. То есть они не хотят терять в зарплате, и уж тем более не хотят сами отправиться воевать.

Пока у большинства россиян будет тяготение к великодержавности, пока у них будет желание, чтобы Россия контролировала соседей, решала за них, в какие организации им можно вступать, а в какие — нельзя, очень трудно вообразить, чтобы сама Россия могла каким-то образом прекратить эту войну. Сейчас ситуация выглядит так, что наступление мира возможно только после уничтожения Украиной российской военной мощи. Иными словами, мир станет возможен только после победы Украины в этой войне.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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