Дипломат: люди хотят, чтобы не было войны и видят в Евросоюзе антивоенную силу

В Эстонии, конечно, поддержка Украины очень заметна, но можно констатировать, что в последнее время во многих государствах ЕС стала, например, расти поддержка вступлению Украины в Евросоюз. У населения европейских стран растет поддержка решений правительств этих государств по поставкам Украине оружия. Если раньше многим людям в ЕС Украина казалась не очень интересной и не очень близкой страной, то теперь все больше людей понимает, что Украина — это часть Европы.
- В последние месяцы у жителей Эстонии наблюдается очень высокая воля оказывать поддержку и Украине, и украинским беженцам. Можно ли надеяться, что эта воля со временем не ослабнет, что беженцы по-прежнему смогут рассчитывать здесь на участливое к себе отношение? Хочется в это верить, но темы инфляции, безработицы, энергокризиса по мере обретения ими остроты все-таки могут влиять на настроения в обществе…
- Я очень горжусь той поддержкой, которую Эстония и жители нашей страны оказывают Украине и украинцам. Надеюсь, что мы не позволим себе испытать усталость от оказания помощи беженцам и Украине. Надо продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против агрессора, а также поддерживать украинцев, которые живут сейчас здесь. Поддерживать вплоть до победы Украины в этой войне.
- Глава канадского правительства Джастин Трюдо вчера, находясь в Киеве, сказал, что десятки лет назад солдаты стран-союзников, в том числе Украины и России, стояли плечом к плечу и побороли фашизм, а вот то, что делает сегодня Владимир Путин, является позором. Вчера же первая леди США Джилл Байден встретилась в Ужгороде с супругой президента Украины, музыканты группы U2 дали концерт на станции киевского метро. Широта международной поддержки Украины поражает; Россия же в своей позорной военной авантюре практически осталась без союзников. Есть ли надежда, что Кремль начнет пытаться искать способы отступления из Украины с «сохранением лица», или низкий уровень связи с реальностью Владимира Путина не слишком позволяет на это рассчитывать?
- Уровень связи с реальностью Путина, наверное, действительно низкий, но, увы, ведь нельзя говорить в этой плоскости только о Путине. Кажется, большинство людей в России тоже хочет победы в этой войне. Сегодня Путин на параде не декларировал победу, так как он, скорее всего, понимает, что люди ему не поверили бы. Все видят, что никакой победы Россия в Украине к настоящему моменту не одержала. Однако очень многие люди в России не хотят прекращения войны. Они хотят, чтобы Россия победила, но в то же время не хотят платить какую-то личную цену за эту победу. То есть они не хотят терять в зарплате, и уж тем более не хотят сами отправиться воевать.
Пока у большинства россиян будет тяготение к великодержавности, пока у них будет желание, чтобы Россия контролировала соседей, решала за них, в какие организации им можно вступать, а в какие — нельзя, очень трудно вообразить, чтобы сама Россия могла каким-то образом прекратить эту войну. Сейчас ситуация выглядит так, что наступление мира возможно только после уничтожения Украиной российской военной мощи. Иными словами, мир станет возможен только после победы Украины в этой войне.
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