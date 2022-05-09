Студия Postimees: какими дополнительными смыслами прирос в этом году День Европы из-за войны в Украине?

- 9 мая 1950 года Робер Шуман изложил идею нового вида политического сотрудничества, которое сделало бы немыслимой войну между населяющими Европу народами. Шуман предложил европейским странам создать совместную структуру, которая могла бы распоряжаться такими ресурсами, как уголь и руда. Единая Европа начала строиться с темы управления природными ресурсами; можно ли сказать, что сейчас один из самых серьезных вызовов, с которым столкнулось европейское единство, связан — из-за российской агрессии — именно с сырьевым вопросом? Справится ли Европа с этим вызовом?

- Сегодня перед зданием МИДа Эстонии в Таллинне пройдет бесплатный концерт по случаю Дня Европы. Как сказала Эва-Мария Лийметс, этот концерт будет посвящен тем же ценностям, за которые выступает ЕС и за которые сейчас борется Украина. Насколько в Европе не только к политикам, но и к рядовым жителям пришло понимание того, что Украина воюет сейчас с Россией не только за свои интересы, но и за европейцев, за их привычный уклад жизни, свободу и безопасность?

- В рамках бесплатного концерта с 20 до 23 часов перед зданием МИДа Эстонии будут обеспечены возможности сделать пожертвования в поддержку Украины. В последние месяцы у жителей Эстонии наблюдается очень высокая воля оказывать поддержку и Украине, и украинским беженцам. Можно ли надеяться, что эта воля — например, под влиянием инфляции и энергокризиса — со временем не ослабнет, и что беженцы из Украины по-прежнему смогут рассчитывать здесь на самое участливое к себе отношение?