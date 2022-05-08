Сторонники объединенной Ирландии впервые победили на выборах в Белфасте

На парламентских выборах в Северной Ирландии впервые в истории победила националистическая партия "Шинн фейн", выступающая за создание единой Ирландии. Согласно официальным результатам, опубликованным в субботу, 7 мая, "Шинн Фейн" получила 27 мест в законодательной ассамблее Северной Ирландии. Она обогнала протестантскую Демократическую юнионистскую партию, у которой 24 места. На момент публикации голоса оставались не подсчитаны только в двух округах из 90.

Вице-президент "Шинн фейн" Мишель О'Нил уже назвала выборы началом "новой эры" в Северной Ирландии. "Это решающий момент для нашей политики и нашего народа, - заявила она. - Я обеспечу руководство, которое будет инклюзивным, которое провозглашает многообразие, которое гарантирует права и равенство для тех, кого исключали, дискриминировали или игнорировали в прошлом".

О'Нил может стать первым министром

Партия, имеющая большинство мест в североирландском парламенте, имеет право назначить первого министра Северной Ирландии. Эту должность, вероятно, займет Мишель О'Нил.