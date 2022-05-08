Интервью историка ⟩ «Голова Ленина, флаг России, знак Z — наша новая эклектика»

— С началом войны использование Кремлем истории и прошлого в своих целях участилось. Кажется, что Россия буквально «заболела историей». Вы видите этот тренд?

— Сами причины начавшейся войны с Украиной, как их изложил президент в обращениях — чисто исторические по своему содержанию. За прошедшие месяцы после вторжения прозвучало много аргументов, объяснений, почему Кремль принял такое решение. Например, политологи-международники склонны объяснять это тем, что к России не прислушивались последние 30 лет на Западе, не считались с ее позицией и интересами, и поэтому ей пришлось прибегнуть к более жестким шагам во внешней политике. Но у меня сложилось впечатление, что основная линия аргументации в обращениях президента, и еще раньше — в его статьях — была именно историческая. Это такой его и, наверное, его окружения взгляд на историю Европы XX века, события в Украине, между Украиной и Россией. Во всем произошедшем он видит большую историческую несправедливость. Этот взгляд мне, как историку, кажется непрофессиональным, но именно он стал основанием для решения, которое поменяло все в нашей, и не только нашей, жизни.

— Но Кремль ведь далеко не впервые использовал историю для обоснования своих решений?

— Первым поворотным событием можно считать Крым в 2014 году. Но тогда история использовалась как объяснение произошедшего постфактум. Сама выработка этого решения, по крайней мере публично, не начиналась с исторических аргументов, экскурсов в историю.

— То есть теперь Кремль использует историю в качестве источника своих решений, а не как способ дополнительной легитимации уже сделанного?

— История в ее изложении Кремлем становится идеологией, призванной объяснить все, что происходит в России, в том числе военную операцию в Украине, и распространить в обществе определенное видение прошлого, исторических задач России, присущее президенту. Мы видим, что становится важным дать единую трактовку истории и совсем молодому поколению, детям, и для этого Министерство просвещения предлагает вводить уроки истории, начиная с первого класса.

— Цель этих уроков с первого класса — идеологизация именно детей, а не их родителей?

— На родителей все же направлен телевизор. Здесь, скорее, попытка поймать молодое поколение, пока оно еще не принимает самостоятельных решений, в том числе, откуда черпать информацию — из телевидения, интернета или других источников. Поколение современных подростков, молодых людей Кремлем уже явно упущено [согласно данным опросов общественного мнения, в более молодых группах поддержка войны в Украине значительно ниже — М. К.], поэтому они пытаются не упустить следующее поколение — а это младшая, отчасти средняя школа.