Урмас Рейнсалу в Украине попал под обстрел российской армии

Рейнсалу описал харьковские события в соцсети:

«Генерал обороны Харькова отвез меня и эстонского дипломата Вахура Соосаара на фронт, в одно из недавно освобожденных сел в 20 километрах к юго-востоку от российско-украинской границы. Бронемашин не хватало, мы поехали на обычных пуленепробиваемых микроавтобусах. На подъезде к селу мы увидели столбы дыма, российские войска начали обстрел из "Града". Доехали мы до командного пункта, где в небольшом здании расположилась украинская пехота. Российская пехота была в двух километрах.

Офицеры и солдаты говорили о том, какой техники им не хватает в каждом бою и как западное оружие помогло бы изменить ситуацию.

Внезапно рядом с командным пунктом прозвучал пушечный выстрел, так что дом затрясся. Когда генералу доложили, что последний снаряд 152-го калибра упал в 30 метрах от дома, он приказал немедленно уходить, так как россияне целятся в нашу бронетехнику.

На обратном пути машины мчались по деревенской дороге так, что всё в салоне летало. Солдат впереди наблюдал за окрестностями с помощью камеры.

"Русские обстреливают нас из града, разворачивайся", прокричал солдат водителю. В какой-то момент мы свернули с шоссе в местечко между домами, солдат, наблюдавший за камерой, крикнул водителю, чтобы он не останавливался, а ехал дальше. Вечером военные объяснили, что туда же, где мы ненадолго остановились, прилетела ракета».

Рейнсалу опубликовал фото из командного пункта, вместе с солдатами украинской армии.