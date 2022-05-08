США вводят санкции против "Первого канала", НТВ, "России-1"

"США введут санкции в отношении трех самых просматриваемых, прямо или косвенно контролируемых государством телеканалов - акционерного общества "Первый канал", телестанции "Россия-1", акционерного общества "Телекомпания НТВ"", - говорится в заявлении Белого дома, опубликованном по итогам видеоконференции лидеров G7.

Также американским компаниям запретят оказывать ряд консалтинговых услуг клиентам из России и экспортировать в РФ используемое в промышленности оборудование (бульдозеры, промышленные двигатели, бойлерные установки, оборудование для вентиляции и пр.), пишет "Интерфакс".