Отчет полиции за 8 мая: десятки нарушений запрета символики, провокация на концерте

В течение дня полицейские по всей Эстонии провели беседы с десятками людей, которые носили запрещенную символику, сообщает пресс-служба полиции. В большинстве случаев это была георгиевская ленточка, также были случаи с использованием флага РФ или элементов советской военной формы. В общем, люди осознавали свое нарушение и убирали символику, отмечает полиция.

«В Эстонии нет места разжигающим ненависть и оправдывающим военные преступления символам, поскольку они беспокоят людей, как мы видим по количеству полученных полицией сообщений. Мы будем обращать внимание на людей, которые носят враждебные символы как до 9 мая, так и после этого, реагируем на такие сообщения серьезно и предлагаем убрать символику. Но если человек не согласен это сделать или ведет себя провокационно, полиция начинает делопроизводство», - говорит руководитель оперативного штаба Пыхьяской префектуры Рогер Кумм.

Примерно в полдень 8 мая в Пыхья-Таллинне имело место происшествие, когда пьяный 64-летний мужчина, который носил запрещенные символы, помешал концерту, посвященному Дню матери. Полицейские задержали его и в его отношении начали производство о проступке по статье об использовании поддерживающего агрессию символа. Делопроизводство о проступке начали и в отношении 56-летнего мужчины, который принес на военное кладбище цветы, перевязанные георгиевской лентой. За ношение поддерживающей агрессию символики можно наказать денежным штрафом до 1200 евро или арестом.

Также полицейские побеседовали с мужчиной, который пришел на Военное кладбище с белой лентой на рукаве. Белая лента на рукаве также является символом, который используют российские солдаты в Украине, такую ленту также носят в знак поддержки российской армии. По его словам, мужчина не знал о таком значении ленты, согласился снять ее и полицейские сделали в этом случае устное предупреждение.

Днем на Военное кладбище к памятнику пришел мужчина с флагом Эстонии. Это был уже знакомый полиции мужчина, который попадал в поле зрения из-за неоднократных провокаций. В апреле суд вынес ему в качестве наказания десять дней ареста за провоцирование украинских военных беженцев военной символикой. Во избежание конфликтов и опасности самому мужчине, полиция выписала ему запрет на нахождение на кладбище.