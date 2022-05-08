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В семи уездах Эстонии высокая степень пожароопасности

BNS
В семи уездах Эстонии высокая степень пожароопасности
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Лес. Снимок иллюстративный.
Лес. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

Агентство окружающей среды в воскресенье передало предупреждение первой степени о пожароопасности в семи уездах Эстонии.

Как отмечается в пресс-релизе, пожароопасность в лесах и на покрытом прошлогодней травой ландшафте возрастает с каждым днем и к нынешнему моменту приближается к исключительно высокой, то есть, до пятого класса.

На первых порах предупреждение передано Ярваскому, Ляэнескому, Пярнускому, Рапласкому, Валгаскому, Вырускому, и Ляэне-Вирускому уездам.

Удовлетворительной ситуация остается пока на островах, в Харьюском уезде, Вильяндиском, Йыгеваском, Тартуском, Пыльваском и Ида-Вируском уездах.

На ближайшие два дня в Эстонии прогнозируется сухая и солнечная погода, которая в еще большей степени повысит пожароопасность на территории Эстонии.

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