Агентство окружающей среды в воскресенье передало предупреждение первой степени о пожароопасности в семи уездах Эстонии.
В семи уездах Эстонии высокая степень пожароопасности
В семи уездах Эстонии высокая степень пожароопасности
Как отмечается в пресс-релизе, пожароопасность в лесах и на покрытом прошлогодней травой ландшафте возрастает с каждым днем и к нынешнему моменту приближается к исключительно высокой, то есть, до пятого класса.
На первых порах предупреждение передано Ярваскому, Ляэнескому, Пярнускому, Рапласкому, Валгаскому, Вырускому, и Ляэне-Вирускому уездам.
Удовлетворительной ситуация остается пока на островах, в Харьюском уезде, Вильяндиском, Йыгеваском, Тартуском, Пыльваском и Ида-Вируском уездах.
На ближайшие два дня в Эстонии прогнозируется сухая и солнечная погода, которая в еще большей степени повысит пожароопасность на территории Эстонии.
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